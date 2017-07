Kdy bude v Česku vysokorychlostní železnice? Pro mnohé strany je tahákem do voleb | E15.cz

Pokračovat v současném tendru na další desetiletý provoz po roce 2019 plánuje například Občanská demokratická strana. "Podmínky prověříme, ale pokud tam nebude zásadní problém, tak necháme tendr dojet do konce," uvedl předseda ODS Petr Fiala. Podobně Top 09 požaduje pokračování v takzvaně technologicky neutrální soutěži, která nebude zvýhodňovat žádnou technologii výběru dálničních poplatků.

Ke konkrétní technologii pro výběr mýta se naopak hlásí například Strana zelených nebo KSČM. Zelení preferují systém satelitního sledování polohy kamionů a mýto chtějí rozšířit na všechny silnice včetně komunikací třetích tříd a místních komunikací. Komunisté podle místopředsedy Jiřího Dolejše chtějí do konce životnosti ukončit stávající systém mýtných bran a postupně přejít na systém satelitní.

Důraz na využití moderních technologií v oblasti dopravy pak spojují programy Pirátské strany a vládního hnutí ANO. To zatím oficiální program nemá, oblasti dopravy je ale věnováno zhruba 13 stran z knihy předsedy hnutí Andreje Babiše "O čem sním, když náhodou spím".

Kromě vize o budování chytrých komunikací, které umí moderním vozidlům předávat informace o dopravním provozu a varovat před povětrnostními riziky, zmiňuje materiál potřebu výstavby vysokorychlostních tratí a dobudování vodních cest pro nákladní lodní dopravu, včetně modernizaci Baťova kanálu a pokračování v debatě o uskutečnitelnosti projektu propojení Dunaje, Odry a Labe kanálem pro obří kontejnerové lodě.

Pro urychlení zdlouhavé přípravy stavebních projektů ANO počítá se zavedením právně kontroverzní takzvané předčasné držby. Ta počítá s vyvlastněním pozemků pod potřebnými stavbami ve veřejném zájmu s tím, že je na nich možné okamžitě stavět. Souběžně s tím běží soudní spor, který následně stanoví cenu vyvlastněného pozemku.

Program ČSSD pro podzimní parlamentní volby v dopravní oblasti pak představují především body týkající se požadavku na urychlené vybudování vysokorychlostní tratě mezi Prahou a Brnem a jízdným zdarma ve veřejné železniční a autobusové dopravě pro děti, žáky základních a středních škol a seniory od 65 let. Jízdné zdarma pro žáky mladší 15 let a pro osoby nad 65 let na železnici pak navrhuje rovněž KSČM.