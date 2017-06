Komentář Bohumila Pečinky: Julius Šuman a válka o vyznění | E15.cz

Nepodléhal šéfredaktorům, ale jen zájmům vydavatele, což ostatní novináři věděli, takže se k němu stavěli se směsicí strachu a opovržení. Když si Andrej Babiš pořídil Mafru s deníky MF Dnes a Lidové noviny, opatřil si i Přibila a vedení vydavatelství využívalo jeho služeb k psaní likvidačních článků. V pražském novinářském světě o jeho roli všichni věděli.

Ne, že ne. Důvodem bylo, že tři velké pseudoaféry, které pomáhal rozjíždět (Čadek, ministr vnitra v nevěstinci a kriminální pozadí reorganizace policie), se ukázaly jako lživé, což konstatovala i parlamentní vyšetřovací komise a šetření provádějící policisté.

Před několika týdny se skupina označující se jako Julius Šuman rozhodla na Twitteru zveřejnit nahrávky rozhovorů Přibila s Babišem. Vyplývá z nich, že jejich propojení bylo ještě užší, než se předpokládalo. A včera vybuchly tři mediální granáty: Přibil vyšel z ilegality a promluvil ve dvou rozhovorech (DVTV a Seznam Zprávy).

Poté antibabišovská skupina Julius Šuman zveřejnila další nahrávku. A reportér Českého rozhlasu Janek Kroupa oznámil, že odtajní, co všichni v mediálním světě dávno tušili: pro Přibila pracovala skupina policistů a předávala mu informace o policejním prezidentovi a ministru vnitra. V Kroupově tvrzení je nové to, že zveřejnil jejich jména (Hájek, Večeřa).

A šokující je i způsob, jak se to dělo: Babišovi podřízení z ministerstva financí měli uměle vyvolávat daňové kauzy, aby se dostali k vyšetřovacím spisům a informacím, které pak zveřejňovala babišovská média. Je-li to pravda, jde o ukázku účelové daňové represe a privatizace veřejné správy.

Proč nekonají vrchní státní zástupci, jindy tak horliví? Tradičně se tváří, že se nic neděje, a drží Babišovi palce, protože slíbil prosadit jejich zákon o státním zastupitelství. Takže co se to v minulých dnech odehrálo?

Přibil zřejmě dostal informaci, že se blíží vážné odhalení novináře Kroupy, takže vstoupil do médií a pokoušel se dát budoucím událostem jiné vyznění, aby ochránil Babiše.

Česká média, celá vděčná, že konečně mluví, mu poskytla velký prostor, aniž by ho nějak zvlášť konfrontovala s jeho minulými postoji. Nemělo by to zastřít to podstatné – někdo zavádí do struktur státu čirý gangsterismus. To je ukázka korupce na čtvrtou.

Autor je komentátorem týdeníku Reflex

