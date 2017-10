Komentář Bohumila Pečinky: Protestuju, tedy jsem | E15.cz

Výsledky parlamentních voleb ještě neznáme. Co dokážeme v tuto chvíli celkem jistě předpovědět, jsou jména vítězů voleb, kteří mají jedno společné – stylizují se do role protestních stran.

Už podruhé za sebou uspořádala organizace Člověk v tísni studentské volby, jichž se tentokrát zúčastnilo 40 tisíc mladých mezi 15 a 18 lety. V této věkové kategorii zvítězili protestní Piráti před TOP 09 a dalšími protestními stranami, jako jsou ANO a Okamurova SPD. Paradoxem české situace je, že rodiče těch, kteří volili na zkoušku, nebudou volit zas až tak odlišně.

Za prvního vítěze voleb bude možné považovat hnutí ANO, které po čtyřech letech ve vládě tvrdí, že volit jej znamená vyjadřovat nedůvěru k „těm nahoře“. Připomíná to paměti Gustáva Husáka, který krátce před svou smrtí sepsal se svým věrným historikem Plevzou malý testament, kde s vážnou tváří tvrdil, že jako generální tajemník a prezident republiky vlastně žádnou velkou moc neměl a že to všechno ti ostatní v politbyru.

Je to přesně ten druh drzosti, který používá Andrej Babiš, když slibuje cestu vlakem z Prahy do Brna za 40 minut, přestože jeho ministr dopravy před několika měsíci podepsal memorandum o výstavbě rychlotrati do Drážďan, která má začít až roku 2032. Tedy sedm let poté, co americký miliardář Elon Musk vyšle na Mars svou první raketu. Ta drzost je až odzbrojující.

Babišův strop je v současnosti někde na 27 procentech. V posledních dvou týdnech však jede nahoru další protestní politik, který se vládnutím skutečně neušpinil – Tomio Okamura. Zatímco Babiš varuje před islámem, Okamura ho chce rovnou zrušit. Když Babiš přesouvá léky z vyšší do nižší sazby DPH, Okamura chce daň úplně zrušit. Tam, kde Babiš vymýšlí výjimky pro EET, Okamura chce evidenci zrušit a přidává daňové paušály pro živnostníky.

Jediné, co Okamurovi brání ve větším rozletu, je Babišovo mediální impérium, které ho ignoruje. Oprávněně. Okamurovci totiž představují spojitou nádobu s ANO – co jeden získá, to druhý ztratí. Jejich souhrnný potenciál je někde kolem 30 až 35 procent.

Třetí protestní formací jsou přemalovaní zelení dneška – Piráti. Ti skuteční zelení se v čele s Matějem Stropnickým změnili v moderně komunistickou stranu, která se stydí za některé body svého programu, a proto je raději neakcentuje. Zelení navíc získali hodně anticivilizační nátěr (kritika letecké dopravy, blokace stavebnictví).

Piráti mají image cool holek a kluků útočících z pozic apartních levičáků a liberálů na venkovsko-maloměstské voliče Babiše a Okamury, přestože jejich program je čistý zmatek. K protestnímu součtu mohou přispět až deseti procenty.

Když k tomu připočítáme stejný počet voličů z řad KČSM, musíme se zeptat: Kdo bude v politice něco vytvářet, když všichni chtějí jen kritizovat a bořit?

Autor je komentátorem týdeníku Reflex