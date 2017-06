Komentář Bohumila Pečinky: TOP 09 aneb Neuhneme a co dál? | E15.cz

Přestože má strana v průzkumech zhruba polovinu preferencí, než dosáhla v minulých volbách, je z nejhoršího venku. Po neúspěšných krajských volbách na podzim 2016 se zdálo, že se definitivně potápí a v přímém přenosu sledujeme její odcházení, společně s bývalým předsedou Karlem Schwarzenbergem.

Pět měsíců před sněmovními volbami to však vypadá tak, že TOP 09 přežila svou klinickou smrt a s největší pravděpodobností se opět dostane do parlamentu. Velký podíl na tom má právě postoj, který partaj shrnula do sloganu Neuhneme, myšleno hlavně Andreji Babišovi.

První tři roky existence hnutí ANO působila kritika ze strany TOP 09 jako zvláštní druh posedlosti, který nemá racionální zdůvodnění. Teprve série Babišových finančních skandálů jako by tomuto postoji dala hlubší zdůvodnění a lidé na to začali slyšet.

Souběžně se v části společnosti vytvořila atmosféra ve stylu: nemusím sice Kalouska, ale kvůli hrozbě Babiše ho chci mít v parlamentu. On neuhne. Jen za tento postoj „topka“ nejspíš získá svých pět procent a všechno nad to už bude za programové věci.

Ekonomická a sociální oblast v novém programu je standardně středově liberální. Stejně jako ODS a ČSSD i oni sázejí na učitele a změnu ve školství. Ke slabým místům naopak patří okamžité přijetí eura, což je v době stále oslabené koruny nevýhodné pro úspory obyvatel.

A pak jsou tu dvě bolavá místa. První by se dalo shrnout do sloganu: bez Kalouska to nejde a s ním také ne. Stručně řečeno, to, jak exministr financí ční vysoko nad ostatními, z něj dělá nepostradatelného stratéga. Současně však jeho nepopularita kolem 90 procent vytváří z „topky“ stranu pro omezený voličský elektorát. V minulosti to kompenzovaly dvě věci – expředseda Schwarzenberg a předvolební koalice se Starosty a nezávislými.

Tato spojení dnes prakticky neexistují a TOP 09 se zabydluje na pozici jednociferné strany. Změnit to ještě mohla širší předvolební koalice, která by vrátila „topce“ regionální identitu. Odchod Starostů a nezávislých však z TOP 09 udělal hodně velkoměstskou středově liberální stranu, kulturně orientovanou doleva, hlásící se v některých programových bodech k pravici.

Je to logické, protože právě ve volebních lokalitách jako Praha, Brno či střední Čechy musí TOP 09 udělat silný výsledek, jenž vyváží propad ve zbytku země.

Boj o velkoměstské liberály bude probíhat právě v těchto regionech a hlavní soupeř bude včerejší koaliční partner (dvojkoalice Lidovci-Starostové). Vedle boje s Babišem půjde o hlavní předvolební střet TOP 09.

Autor je komentátorem týdeníku Reflex