Komentář Bohumila Pečinky: Začal boj o Prahu | E15.cz

Rozhodnutí Starostů a nezávislých jít do voleb samostatně a odmítnout místa na kandidátkách lidovců lze vysvětlit lépe v psychologických než politologických termínech. Ve Švejkovi je scéna, kde hlavní hrdina říká: „Zabili jste mně strejčka, tak tady máte přes držku.“ Gazdíkovo vedení STAN dalo do vytvoření dvojkoalice všechnu svou politickou invenci, a když se minulý týden lidovci lekli, brali to Starostové jako zradu a řekli společnému postupu ne.