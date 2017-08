Komentář Dušana Šrámka: Marný boj poslanců s úniky | E15.cz

Jeho druhý výstup měl přinést odpověď na otázku, co s úniky vlastně dělala GIBS, jak je šetřila a s jakým výsledkem. Popravdě řečeno, výsledky GIBS jsou zatím hubené, respektive žádné. Je ovšem otázkou, do jaké míry je to vinou samotné policie, která má hlídat policii.

Obě vrchní státní zastupitelství si navykla pod nejrůznějšími záminkami zneužívat oprávnění k odebírání a přidělování případů. Odebírají kauzy GIBS a přidělují je svým oblíbeným policistům. Stejné je to i v případě úniků v kauze Beretta, kvůli nimž vznikla poslanecká komise. Na jedné z nahrávek, které zveřejnil twitterový účet Julius Šuman, si Babiš s Přibilem listují ve výpovědi svědka v této kauze.

Kauza Beretta také původně vznikla kvůli údajnému vynášení informací z policejních spisů. Jenže právě informace z vyšetřování této kauzy jsou paradoxně plné úniků. Ještě před konáním domovních prohlídek kontaktovali novináři osoby, u kterých byly domovní prohlídky prováděny, a věděli jména i adresy těchto osob.

Vzápětí proběhla médii místa konání výslechů, jména obviněných i jejich obhájců. Objevily se i informace o tom, kdo ze zadržených měl kryptovací telefon, údaje ze záznamů o sledování osob, ačkoli tato část spisu je v režimu utajení. Objevila se ale i informace, že v souvislosti s kauzou byl vyslýchán sám Murín, protože se znal s jedním z obviněných.

Když začala generální inspekce úniky vyšetřovat, odebralo jí případ Vrchní státní zastupitelství v Praze pod vedením Lenky Bradáčové. Dnes věc vyšetřuje policie v Ústeckém kraji, s níž má paní vrchní dobré styky už od dob svého působení na severu Čech.

Policisté jsou zároveň důrazně upozorňováni ze strany státního zastupitelství, že nemají odposlouchávat a sledovat novináře, přes které úniky tečou. Ostatně nikdo od policie zatím netrápí ani samotného Přibila, kvůli němuž se začal o úniky konečně zajímat i parlament.

Je tedy skutečně těžké se zbavit dojmu, že řízené úniky ze spisů do médií probíhají buď za blahovolného přihlížení, nebo dokonce za aktivního přispění pražského, ale i olomouckého vrchního státního zastupitelství.

Kvůli jednomu z úniků byl loni na GIBS vyslýchán i sám Babiš. Od té doby se zároveň datuje snaha o vyšachování inspekce z vyšetřování mediálních úniků. Celá věc nakonec působí tak, že státní zastupitelství jde aktivně na ruku pravděpodobnému vítězi nadcházejících voleb.

Právě tím, že eliminuje jakékoli snahy o vyšetřování úniků z trestních spisů, které nahrávají politickým a ekonomickým zájmům Andreje Babiše. Je marné doufat, že jedna parlamentní komise s tím cokoli nadělá.