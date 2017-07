Komentář Dušana Šrámka: Zamete Bradáčová Babišův průšvih s Čapím hnízdem pod koberec? | E15.cz

Babiš čelí v souvislosti s Čapím hnízdem od sklonku roku 2015 trestnímu oznámení. Lhůta pro policejní rozhodnutí ve věci se několikrát prodlužovala.

„Nejlepší projekt“, který kdy vymyslel, patřil do přelomu let 2007 a 2008 do Agrofertu. Pak se z něho záhadně vypařil, aby se objevil v neznámé malé firmě, u níž nebylo možné dohledat majitele. Díky změně ale dosáhl na padesátimilionovou evropskou dotaci.

Po několika letech, kdy dodržoval dotační podmínku, jej opět jako legendární Houdini Babiš začaroval do holdingu. Po celou dobu lhal, kroutil se, až loni v březnu na mimořádné schůzi sněmovny svolané z popudu opozice musel přiznat, že v době získání dotace vlastnily farmu jeho dvě dospělé děti a bratr jeho partnerky.

Okolnosti získání evropské dotace na Babišovu farmu Čapí hnízdo i jeho snaha zakrývat skutečný stav budí vážné podezření ze spáchání dotačního podvodu. Přesto i po téměř dvou letech od podání trestního oznámení nebylo ve věci nijak rozhodnuto – ani zahájením trestního stíhání, ani odložením.

Ve srovnání s některými jinými případy (viz například bývalého poslance Petra Wolfa) působí dosavadní výkon příslušných orgánů oprávněné rozpaky. Vyšetřování bylo prodlouženo nejdříve o tři měsíce a na jaře ještě o půl roku.

Bude zajímavé sledovat, zda skutečně orgány ať tak či onak rozhodnou měsíc před volbami, anebo se stane tento termín pouhou záminkou pro další odklad. Bradáčová je známá svým nosem vycvičeným na směr, kudy politický vítr fouká, a od té doby, co si do vedení Městského státního zastupitelství v Praze dosadila svého člověka, se dá o jeho nezávislosti úspěšně pochybovat.

Ostatně i sama paní vrchní nejprve prohlásila, že se chystá sdělit výsledky prověrky na přelomu května a června, aby pak termín posunula do konce června. I tady projevila Bradáčová svůj příslovečný oportunismus. Všichni odjíždějí na dovolenou, a tak kdo by zkoumal nějaké prohlášení k Babišovi.

Přitom ačkoli jsme se z newspeaku Bradáčové toho moc nedozvěděli, dá se z jejího vyjádření leccos vyčíst. Předně – policie a dozorový státní zástupce se snaží celou věc co nejvíce rozpatlat, aby zdůvodnili neodůvodněné průtahy ve vyšetřování.

Za druhé – Babiš kašle na spolupráci s vyšetřovateli, aniž by ti z toho vyvozovali patřičné důsledky. A za třetí – celé dohromady by to mělo vést ze strany Bradáčové k daleko tvrdšímu postupu proti liknavým vyšetřovatelům, než je upozornění na využití všech zákonných postupů. Například vyvoláním kárného řízení, odebráním věci a podobně.

Pokud by se to týkalo kohokoli jiného, určitě by takový postup už dávno zvolila. Když jde o všemocného šéfa ANO, jasný případ zlodějny klidně zamete pod koberec.