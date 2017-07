Komentář Jany Havligerové: Sněmovna vzhlíží k prázdninám | E15.cz

Čtyři dny utrpení, a hurá na prázdniny. Tak přesně tuhle větu oficiálně nevypustí do éteru ani jeden ze dvou set poslanců. Zákonodárci tento týden zasedli do parlamentních lavic, aby dokončili jednu z posledních schůzí ve svém funkčním období, a tváří se, že to bude i jedno z nejdůležitějších jednání.