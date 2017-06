Komentář Jany Havligerové: Volbám schází výrazné téma | E15.cz

Šéf hnutí ANO neúnavně objíždí republiku, po ruce ale nemá nic než mišmaš vizí, které se mu zjevují ve snu. Volební lídr ČSSD hledá kouzlo, které by oranžovou hlávku zelí proměnilo ve voňavou růži, ale jaksi nenachází. Čím dál víc času mu ubírají spolustraníci, kteří se vzpírají Lidovému domu. A pravice vypadá, že před vstupem do finále ztratila dech v antibabišovské kampani. Téma, které by mohlo zatřást podzimními sněmovními volbami, abys pohledal.