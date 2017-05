Komentář Martina Čabana: Babišova částečná kapitulace | E15.cz

V roce 2018 by Česko mělo hospodařit s rozpočtovým schodkem ve výši 50 miliard korun. Počítají s tím nejen výhledy schválené koaliční vládou, ale od včerejška také oficiální plán ministerstva financí. O rozpočet se ještě přes prázdniny povedou tvrdé boje. Tvrdší o to, že budou bezprostředně před - cházet volbám, takže každý ministr se bude snažit urvat, co půjde. Nicméně saldo jako základní parametr už by se měnit nemělo.

Velkou otázkou samo - zřejmě je, nakolik lze včera představené rozpočtové parametry brát vážně. Loňský rozpočet měl podle plánu skončit schodkem 70 miliard korun, namísto toho do stát - ního rozpočtu přiteklo o 62 miliard korun víc, než z něj odešlo. Rozdíl mezi plánem a skutečností dosáhl úctyhodných 130 miliard korun.

Jinými slovy, pokud by měl být naplněn loňský plán salda, vešla by se do rozpočtu například další dvě ministerstva vnitra (ne že by o ně někdo stál). Je pravda, že k loňskému výsledku mocně přispěla tsunami zhruba 54 miliard korun, které na nás navalil nenáviděný a diktátorský Brusel. Nicméně i bez nich by rozpočet skončil v přebytku.

Přesto letos, kdy se očekává o něco rychlejší ekonomický růst než loni, jedou české veřejné finance podle plánu, na jehož konci má být (a nejspíš zase nebude) schodek 60 miliard korun. A příští rok, kdy by růst podle prognóz neměl nijak zvlášť zpomalit, si tedy budeme hrát na to, že skončíme se schodkem padesát miliard. Dá se pochopit, že plánovači na ministerstvu financí chtějí být konzervativní a držet se při zemi.

Tak mohutný rozptyl mezi jejich plány a realitou ale vyvolává otázky po smyslu jejich činnosti. Připomeňme, že navzdory optimistickým prognózám letošního růstu a velkolepým prohlášením o zlepšení výběru všech daní počítá letošní rozpočet s tím, že příjmy státu budou o 32 miliard nižší, než byly loni. Jistěže z Bruselu už to tak pěkně nepoteče, ale je skutečně důvod k takovému pesimismu? Není to přehnaná opatrnost?

Další otázkou samozřejmě je, jak hodlá stát zacházet s penězi v dobách, kdy se zjevně ekonomicky daří více, než jsou úředníci ministerstva financí vůbec ochotni si připustit. To, co včera předvedl na tiskové konferenci Andrej Babiš, byla klasická ukázka předvolebního taktizování.

Pochválil se, kolik kde našel peněz, především na správě státního dluhu, načež ohlásil splnění všech předvolebních slibů ČSSD, které se snažil prodat jako svůj úspěch příští rok to dělá plus 22 miliard na důchody, plus 22 miliard pro státní zaměstnance a plus 0,5 miliardy pro vědu a výzkum. Priority jsou celkem dobře patrné.

Nakolik jsou namířeny na elektorát Andreje Babiše, musí každý odhadnout sám. Ale zdá se, že když Bohuslav Sobotka napsal na Twitter, že Babiš „kapituloval“, nebyl daleko od pravdy. Kapituloval ovšem jen před požadavky ČSSD. Pravidlům rozumného rozpočtování a hodspodaření bohužel stále klade houževnatý odpor.

Babiš se loučil s ministerstvem