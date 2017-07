Komentář Roberta Maleckého: Kdo odposlouchává Babiše? Kdo je Šuman? A není to jedno? | E15.cz

Novinářské pátrání má tyto nepopiratelné výsledky: Dál nevíme, kdo je Šuman (pofidérní stopa prý vede kamsi do Olomouce do okruhu lidí kolem exministra vnitra Ivana Langera), zato si klademe víc dalších otázek, než jsme dostali odpovědí.



Existovala uvnitř daňové Kobry paralelní bezpečostní struktura, která sháněla „kompro“ na politiky? Je etické zveřejňovat sestříhané záznamy, pořízené bůhvíjak? Má pravdu Andrej Babiš, když říká, že na něho někdo Přibila nasadil, aby ho kompromitoval?



Za takové pátrání může být Babiš vděčný; nastává klasické postfaktické pološero, v němž se kladením dalších a dalších otázek odvádí pozornost a skrývá podstata.

Babiš totiž dobře ví, kdo za ním Přibila poslal. Stejně jako to ví Přibil. Podstatné je, že oba tvrdošíjně odmítají na tuto otázku odpovědět. Proto je ta otázka důležitá.



Marek Přibil minulý týden poskytl první dva „otevřené“ rozhovory – hovořil s ním Jiří Kubík pro Seznam Zprávy a Martin Veselovský v DVTV. Ani v jednom případě jsme na otázku, kdo schůzky zprostředkoval, odpověď nedostali.



Nejvíc, co Přibil, možná mimoděk, prozradil, je, že stopa skutečně vede k někomu z jeho nadřízených ve vydavatelství Mafra. „Nebudu říkat, zdali jsem byl na schůzky vysílán někým z mediálního domu Mafra. (…) Toto nebudu komentovat vůbec, protože jsem v dohodě o rozvázání pracovního poměru podepsal, že se nebudu vyjadřovat k některým záležitostem, které se týkají mediálního domu Mafra,“ řekl pro Seznam Zprávy.

Když nemůže Přibil, ať odpoví Babiš. Jako první to s ním zkusila už v květnu, kdy kauza nahrávek vypukla, redaktorka Světlana Witowská v Interview ČT24. Odpověď tehdy ještě vicepremiéra a ministra si pamatujeme: „Komu to prospěje todle? Kampaň? Komu?“ A od otázky utekl.



Velkou příležitost měli teď redaktoři Kateřina Surmanová a Ondřej Koutník, kterým Babiš pro sobotní Lidové noviny poskytl dvoustránkový rozhovor. Přišla v něm řeč i na kauzu nahrávek a účtu Šuman a my si teď povíme, jak to dopadlo s otázkou, kdo za ním Přibila poslal: Vůbec nezazněla. Překvapivé, že?



Netvrdíme, že není dobré vědět, kdo stojí za skupinou Šuman. Zejména proto, abychom se dozvěděli, jak byly nahrávky pořízeny. Aby se vyloučilo podezření, že schůzky nahrával Přibilův telefon, aniž by mu k tomu sám Přibil dal pokyn.

Takové podezření totiž existuje a vedlo by k nějakým bezpečnostním strukturám, ať už státním (policie, GIBS, tajná služba), nebo soukromým (Přibilovy expolicejní kontakty).

Poslechněte si poslední nahrávky skupiny Šuman

360p REKLAMA Odposlechy Andreje Babiše • VIDEO Julius Šuman

Zároveň ale není možné přestat trvat na zodpovězení té klíčové otázky, na níž kauza nahrávek vznikla a pro kterou způsobila takový poprask a v důsledku i vládní krizi a Babišův konec jako ministra: Ovlivňoval šéf hnutí ANO svá média? Jak to chodilo ve vydavatelství Mafra?

Pátrání po Šumanovi hraje Babišovi do not: je obětí spiknutí, bude se tak prezentovat. Kdyby do této role zapadala i odpověď na otázku, jak se dal s Přibilem dohromady, už by to řekl.



Jeho mlčení je odpovědí svého druhu.

Autor je redaktorem serveru Hlidacipes.org