Komentář Roberta Maleckého: Šuman na staré známé půdě | E15.cz

Komentátorské veřejné mínění se víceméně ustálilo na tom, že Šuman je nebezpečný. Připusťme, že zveřejnění bankovních výpisů dokazujících provázanost Agrofertu a Čapího hnízda v době žádosti o dotaci je ve veřejném zájmu. Přesto pořád zůstávají minimálně dvě problematické otázky.

Ta první je, kdo tady dva týdny před volbami tvrdě zasahuje do kampaně. Nevíme. A když nevíme kdo, nevíme ani proč. Zkoumat by to kromě policie, na kterou se obrátil šéf hnutí ANO, měl velmi pečlivě i nový úřad pro dohled nad kampaněmi.

Alespoň by ukázal svou užitečnost (velmi ironický smajlík). Druhým problémem je otázka, proti komu se Šuman obrátí příště. Zastaví se u Andreje Babiše? Je to jeho jediný cíl? Ani to nevíme. A tak se celkem přirozeně bojíme.

Pak jsou ale i extrémní názory, podle nichž vlastně ani nepotřebujeme Šumanovu skutečnou identitu znát. Za všechny mluví šéf Svobodného fóra Pavel Šafr, který tvrdí, že „rozkrývání Šumana je tragikomická blbost“. Prý kvůli tomu, že Šuman nechce být premiérem, zatímco Babiš ano.

Skupina Šuman už „na trhu“ působí skoro půl roku. Za tu dobu víme, že zveřejňovaný obsah zdaleka nepochází z jednoho zdroje. Nejprve to byly nahrávky novináře Marka Přibila, na nichž vedl divoké rozhovory s Andrejem Babišem.

Pak přišly nahrávky, na nichž Babiš mluví o tom, jak jeho lidé klekli na firmu FAU. A teď přišla na řadu úplně jiná soda: interní bankovní dokumenty. Dodejme, že jejich pravost zatím nikdo neověřil.

Nahrávky novináře Přibila nebo věc s FAU mířily do Babišova okolí a vytvářely dojem tajemných struktur, které umějí nahrávat vicepremiéra, což policie později neoznačila za trestné.

Vnitřní dokumenty banky jsou ale věc jiná. Můžeme alespoň na zkoušku věřit tomu, že skupině Šuman dokumenty skutečně předal někdo zevnitř banky. Alespoň tedy pro účely úplnosti analýzy. Pak je tady ale i jiná možnost, kterou už známe mnohem důvěrněji.

Kolem Čapího hnízda probíhá policejní vyšetřování. Záznamy tohoto druhu jsou určitě ve spisu. Pokud unikly odtud, můžeme napsat, že je to problém. Ale ještě spíš můžeme napsat, že je to problém, o kterém tady všichni vědí léta a který léta nikoho příliš nevzrušuje.

K únikům ze spisů jsme dokonce měli sněmovní vyšetřovací komisi, která kromě dobře míněných závěrů nevyšetřila nic. Na únicích ze spisů je postavena velká část zdejší „investigativní“ agendy.

Pravděpodobnost, že jsme se dostali na známou půdu obyčejného úniku z trestního spisu, je značná. Jen se tentokrát bude orgánům činným v trestním řízení obtížně tvrdit, že za to mohou obhájci obviněného.

Autor je komentátorem webu Hlidacipes.org