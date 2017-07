Konec lidovecké "třetí síly"? Budeme se prezentovat jako tradiční, moderní síla, říká Jurečka | E15.cz

Jak dál pokračovat ve volební kampani po rozpadu koalice se Starosty? To byla jedna z hlavních otázek jednání předsednictva KDU-ČSL v pražském Paláci Charitas. Místopředseda a volební manažer lidovců Marian Jurečka zůstává klidný, přiznává ale, že zatím není rozhodnuto o lídrech ve všech krajích.

Jaké jsou závěry ze schůzky předsednictva?

Probírali jsme otázku kandidátek. Předpokládáme, že je bude schvalovat celostátní výbor příští týden. Mělo by se to stihnout a doplnit místa. Probírali jsme i různé varianty grafického manuálu, který bychom chtěli představit příští týden - včetně hesel, která bychom měli mít v srpnu na outdoorech případně v rámci internetové reklamy.

Zůstáváte u pojmu “třetí síla”?

Nechte se překvapit.

Kolik vizuálních změn čekat, jak budou vypadat?

Předpokládám, že se budeme prezentovat jako tradiční, moderní síla.

Vyhodnocovali jste si postup STAN?

Potkám se s Pavlem Bělobrádkem, Petrem Gazdíkem a Vítem Rakušanem a upravíme koaliční dohodu na dohodu o spolupráci. Se STAN bychom se měli setkat příští týden.

Takže přestanete být koaličními partnery.

Ano, právně bychom touto změnou tuto záležitost dořešili. Včetně následného vyrovnání finančních prostředků na kampaň.

Už máte obsazená všechna místa na kandidátkách, je jasné, kdo zástupce STAN nahradí?

Ještě ne. V některých krajích se během včerejška nestihli sejít. Všechny kraje by měly doplnění kandidátek stihnout do úterý, aby to bylo při jednání celostátního výboru schváleno za jednotlivé kraje.

Je jasno alespoň o lídrech?

Úplně ve všech krajích zatím není jasno o lídrech, zatím nechci prozrazovat víc. V některých krajích se zvažuje varianta určení nestraníka lídrem. Není fér ale prozrazovat, kterých krajů se to týká.

Je ve straně klidnější atmosféra poté, co vás nadále neohrožuje desetiprocentní hranice nutná pro vstup do Poslanecké sněmovny?

Snažím se stát nohama na zemi a zůstat pokorný. Věřím tomu, že KDU-ČSL má na to, aby se pohybovala někde mezi osmi až deseti procenty. To je můj osobní cíl. Například ale v Olomouckém kraji bych byl rád, abychom bojovali o vítězství.

Budete se STAN navzájem velkou konkurencí?

Bohužel v některých regionech si konkurovat budeme. Budeme usilovat o podobně smýšlejícího voliče. Netěší mě to.