Konec Sobotky je pro Babiše rána, Zaorálek je dost silný a postaví se mu, říká komentátor Pečinka | E15.cz

ČSSD a hnutí ANO si v poslední době často vjížděly do vlasů, schylovalo se k velmi útočné kampani. Vyostřené vztahy mezi Bohuslavem Sobotkou a Andrejem Babišem měly kulminovat právě na podzim při volbách. „Pro Andreje Babiše to byla marketingová rána,“ tvrdí komentátor Reflexu Bohumil Pečinka k výměně ve vedení sociální demokracie. Najít si něco na Lubomíra Zaorálka, který po premiéru Bohuslavu Sobotkovi převzal pozici celorepublikového lídra ČSSD, podle něj bude mnohem těžší. Podaří se sociálním demokratům zopakovat to, co se povedlo ODS v roce 2010? Podívejte se na ukázku rozhovoru. Celé interview najdete níže.