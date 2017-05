Lidovci a Starostové půjdou proti Babišovi | E15.cz

Lidovecké rokování, které se konalo na pražském Chodově, neslibovalo velká překvapení. Přesto se o dvě postaralo. Předvolební koalice se Starosty a nezávislými neprošla těsně, ale velkou většinou 82 procent hlasů. A zlínský hejtman Jiří Čunek se nakonec postavil jedinému dopředu oznámenému uchazeči o předsedu strany Pavlu Bělobrádkovi. I proto, že si dopředu nevyjednal podporu, však pohořel.

Sjezd KDU-ČSL vyslal jasný signál, že si historicky první volební spojenectví vládní a opoziční strany přeje. Debata o tomto tématu byla o hodinu kratší, než předpokládal program. Podle Bělobrádka a šéfa STAN Petra Gazdíka má koalice zabránit mocenskému monopolu protestního hnutí ANO a nástupu extremistů k moci.

Bělobrádek: Další vlny EET nechci. Ve vládě jsme příliš ustupovali

V rozhovoru pro deník E15 Bělobrádek přiznal, že samostatný postup by byl jistější a velmi pravděpodobně by znamenal osm až devět procent zisku. Se STAN však musejí lidovci dostat minimálně deset procent, jinak se nedostanou do Poslanecké sněmovny. Tuto „mrtvici“, jak možný neúspěch nazvali někteří řečníci, prodělala partaj ve volbách před sedmi lety.

„Neřešíme to. Nemá smysl dělat koalici, abychom měli jedenáct procent,“ prohlásil kandidát žlutomodrého svazku na premiéra. Podle něj existují statisíce váhavých voličů, které od lidovců dělí určité bariéry. „Jsem přesvědčen, že spojení se Starosty nám dá novou dynamiku a lidem signál, že to myslíme vážně a máme odvahu do toho jít,“ věří.

Průzkum, který si strana nechala udělat, podle Bělobrádka ukázal, že koalice může získat až dvaapůlkrát více voličů, než je aktuální součet KDU-ČSL a STAN jednotlivě. Ten osciluje kolem deseti až jedenácti procent.

Vládní krize ubrala Zemanovi část voličské podpory. Polepšil si Drahoš

Delegátům se přesto zdá desetiprocentní hranice vysoká. Vyzvali proto vedení, aby do budoucna usilovalo o takovou změnu volebních zákonů, která by tento limit pro volební koalice snížila.

V klání o předsednický post získal Bělobrádek silný mandát, hlasovalo pro něj 84 procent delegátů. Od roku 2010 se dostal do čela strany už počtvrté. Jeho soupeř, odpůrce politické korektnosti Čunek propadl. Záměr bojovat v tajné volbě oznámil těsně poté, co Gazdík řekl, že Bělobrádek je kandidát lidovců a Starostů na premiéra. „Myslím, že je vždycky dobře, když je více kandidátů. Upozornil jsem, že to není jako v jiných stranách nebo za socialismu v KSČ,“ míní Čunek.

Herman vystřídal Roithovou Sjezd KDU-ČSL volil kromě předsedy a jeho statutárního zástupce i další členy nejužšího vedení. Prvním místopředsedou je nadále ministr zemědělství Marian Jurečka, dostal přes dvě třetiny hlasů. Jeho protikandidát, šéf poslaneckého klubu Jiří Mihola uspěl až ve volbě řadových místopředsedů. Opět zvoleni byli také Ondřej Benešík a místopředseda Poslanecké sněmovny Jan Bartošek. Nově se mezi špičky partaje probojoval ministr kultury Daniel Herman. Vypadla naopak bývalá europoslankyně Zuzana Roithová, která byla jedinou ženou ve vedení.