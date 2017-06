Lukáš Kraus z Rekonstrukce státu: Zaktivizovali jsme občany, a to je úspěch | E15.cz

„Politici si zvykli, že jim občané píšou a volají. Česko je transparentnější,“ hodnotí výsledky působení Rekonstrukce státu Lukáš Kraus z členské právnické společnosti Frank Bold.

Když bilancujete výsledky aktivit Rekonstrukce státu za tohle volební období, co bylo podle vás nejdůležitější?

Klíčovými pilíři jsou podle mě dvě opatření, zákon o registru smluv a reforma financování politických stran a volebních kampaní. Trochu se zapomíná na reformu jednacího řádu poslanecké sněmovny.

Dřív bylo vcelku jednoduché vložit do návrhu zákona mezi jeho druhým a třetím poslaneckým čtením nesouvisející opatření, takzvané přílepky. Dnes je to mnohem složitější. Mezi druhým a třetím čtením musí být delší pauza, je tam prostor odhalit případné příliš kreativní výplody.

Je Česko průhlednější?

Myslím, že ano. Zejména díky fungování nejúčinnějšího nástroje na kontrolu nakládání s veřejnými prostředky, registru smluv. A také díky pravidlům pro financování politických stran, jež prošla největší reformou od devadesátých let.

Co se podle vás ještě změnilo?

Pro nás je důležité, že jsme naučili poslance, že občanům neodpovídají jen před volbami, ale během celého volebního období. Museli si zvyknout na to, že jsou sledovaní a konfrontovaní se svými sliby celé čtyři roky.

Aktivní občané nám pomáhali oslovovat poslance. Kdyby se nepodařilo nic jiného, kdyby nebyl prosazený žádný zákon, už to má význam, že se Rekonstrukci státu podařilo zaktivizovat řadu občanů. Politici si zvykli, že dostávají víc e-mailů, že jim občané volají. To ještě před rokem 2013 nebylo zdaleka tak obvyklé.

Jak reagovali politici, třeba když jste je na plakátech jmenovitě označili za zatmívače?

Některé specifické kampaně samozřejmě politikům vadí. Když se objevili na plakátech jako kouzelníci, když chtěli vykostit registr smluv, to se jim pochopitelně nelíbilo. Někteří to vzali s humorem, jiní to vzali velmi vážně. Podsouvali nám, že je vydíráme. To je ale nepochopení. Politik, který nepodporuje zákony prosazované Rekonstrukcí státu, má možnost si to obhájit před svými voliči. Pokud je pro poslance zásadní hlasovat pro plošné výjimky z registru smluv, nemělo by mu vadit být na plakátu. Kampaně nesměřovaly k očerňování politiků, ale k upozornění na důležitá témata. Náš způsob kampaní je založen na satirickém šlehu, na nadsázce. Politici by možná byli překvapení, jak ostré kampaně se vedou v západních zemích.

Co dál chystáte?

Určitě chceme dohlížet na správné dodržování registru smluv a reformy financování politických stran v praxi. Procházíme v těchto dnech vnitřní debatou, jak bude Rekonstrukce státu pracovat po volbách. Ta debata ještě není uzavřená. Každopádně se většina členů rozhodla, že bude činnost Rekonstrukce státu pokračovat. Pravděpodobně přijdou nová témata, která budou reflektovat aktuální dění. Například novela zákona o veřejných zakázkách.

Osvědčilo se podle vás, že jste ještě před minulými volbami přesvědčili řadu budoucích poslanců zavázat se k podpoře vašich návrhů?

Ten nápad se nedá úplně zopakovat. Zatím nás čeká hodnocení politiků. Vysvědčení, jak poslanci a senátoři podporovali jednotlivé návrhy zákonů, doporučené Rekonstrukcí státu. To plánujeme zveřejnit v září.