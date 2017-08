Minimální mzda se zvýšila o rekordní částku. Zaměstnavatelům však uškodí | E15.cz

Ministryni práce a sociálních věcí Michaele Marksové (ČSSD) se podařilo přesvědčit vládní kolegy z KDU-ČSL i ANO, aby kývli na rekordní zvýšení minimální mzdy o 1200 korun. Ta od ledna stoupne na 12 200 korun. Je to už počtvrté, co současná koalice odsouhlasila růst nejnižšího výdělku.

Hospodářská komora ČR a další zaměstnavatelské svazy rozhodnutí kritizují hlavně kvůli tomu, že ve srovnání se zahraničím platí české firmy za zaměstnance vysoké odvody. Jejich zátěž tak nyní bude ještě citelnější. Opozice hovoří o předvolebním populismu.

„Pracovat se musí vyplatit. Od nástupu naší vlády jsme zvýšili minimální mzdu o 43,5 procenta, z původních 8500 na 12 200 korun hrubého,“ napsal na Twitteru premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD) s tím, že nejnižší příjem napřesrok přesáhne 40,5 procenta průměrné tuzemské mzdy.

Marksová řekla, že většina ministrů pochopila nutnost jejího návrhu. „Úplně jednomyslné to ale nebylo, byly dva protinávrhy,“ uvedla. Šéf státní pokladny Ivan Pilný (ANO) podle ní nechtěl vůbec žádné zvyšování a ministr zemědělství Marian Jurečka (KDU-ČSL) navrhoval růst jen o tisícikorunu.

Odbory požadovaly přidání o 1500 korun, zaměstnavatelé se klonili k částce 800 korun. A vyzvali vládu, aby už minimální mzdu nenavyšovala. Pracuje za ni na 132 tisíc lidí, tedy 3,6 procenta zaměstnanců.

„Skokové zvyšování minimální mzdy zaměstnavatelům škodí hned několikrát. Jednak jim znemožňuje přípravu podnikatelských plánů, ale také zdražuje cenu práce, která podléhá jedné z nejvyšších odvodových zátěží v zemích OECD,“ uvedla Hospodářská komora ČR. Od ledna podle jejích propočtů stoupnou mzdové náklady na zaměstnance s nejnižším výdělkem o více než 19 tisíc korun ročně.

Opoziční ODS to vidí podobně. Krok vlády označila za absurdní snahu vyvolat dojem, že chce přilepšit zaměstnancům. „Pokud by to s jejich peněženkami myslela vážně, sníží daně či odvodové povinnosti. To by pocítili všichni zaměstnanci, nikoliv pouze ti pobírající minimální mzdu,“ uvedl poslanec za občanské demokraty Jan Skopeček.

Podle TOP 09 zmizí další pracovní místa. „Na populistické zvyšování minimální mzdy doplatí ti nejslabší, kteří přijdou o práci,“ míní stranický expert Michal Kučera.