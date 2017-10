Mohl to být větší úspěch, čeká nás opozice, říká Klaus mladší | E15.cz

Vedení ODS vnímá jako velký úspěch, že je ODS nejsilnější pravicovou stranou a proti minulým volbám posílila. Jak vnímáte výsledek voleb vy?

Pro mě osobně je to úspěch. Na to, že jsem neměl jediný billboard, mám nejvíc preferenčních hlasů z celé ODS o parník. Je to jasná výzva pravicových voličů, že mají zaznívat hodnoty, které hájím.

Pokud bych hodnotil ODS, myslím, že to byla nevyužitá příležitost. Vládla nejhorší vláda za posledních dvacet let a ODS stoupla z osmi na jedenáct procent. Je to relativní úspěch, mohl být větší.

Co to pro vás znamená? Zkusíte si říct o nějakou stranickou funkci?

To se nejdřív musí sejít pražský region. Musel bych případně získat mandát od těch lidí. Zatím je to předčasné sdělovat.

Měla by ODS podle vás jednat s ANO?

Vedení strany během kampaně velmi silně odmítalo tu spolupráci, předpokládám, že ODS odejde do opozice. Můj osobní názor je v tu chvíli irelevantní. Myslím, že nás opět čeká práce v opozici a musíme se s tím popasovat lépe.