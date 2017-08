Návrh státního rozpočtu? Utopie, říká Šlechtová. Pro svůj resort chce další miliardy | E15.cz

Před jednáním uvedla, že rozpor proti požadavkům MMR činí zhruba šest miliard korun. "V čem jsem ustoupila, jsou zhruba 2,3 miliardy korun z evropských dotací, o které budeme žádat v příštím roce. Takže ze 6,6 miliardy korun jsme nyní zhruba na 4,3 miliardy korun jako nadpožadavek ministerstva pro místní rozvoj," sdělila po jednání.

První návrh rozpočtu pro MMR počítá s meziročním poklesem o 11,3 miliardy korun na 4,7 miliardy. V údajích jsou započteny peníze z fondů EU a dalších finančních mechanismů. V případě příjmů bez započtení peněz z EU je navržený rozpočet ministerstva nižší o 2,1 miliardy korun, uvedlo už v květnu MMR.

"Ministerstvo financí ministerstvu pro místní rozvoj nedalo (pro příští rok) ani korunu na rekonstrukci místních komunikací pro malé obce, nedalo nám ani korunu na investiční dotace pro bydlení seniorů, nedalo nám ani korunu na provoz monitorovacího systému. Takže ho možná od ledna vypneme, protože prostě nemáme peníze," zdůraznila Šlechtová.

Podle ní jde o závažný problém, protože právě na tomto systému je závislé vyplácení evropských dotací. Postup ministerstva financí vnímá jako hru. "Považuji ho za nesprávný, až opravdu špatný," dodala.

Vláda v červnu schválila návrh rozpočtu na příští rok se schodkem 50 miliard korun. Výdaje rozpočtu by měly včetně peněz z fondů EU a dalších finančních mechanismů činit 1,342 bilionu korun a příjmy 1,292 bilionu korun. Dodatečné požadavky ministerstev byly před zasedáním kabinetu ve výši zhruba 111 miliard korun. Vláda musí podle zákonných pravidel návrh státního rozpočtu schválit a odeslat do Sněmovny do konce září.