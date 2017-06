Nepodpoříme vládu, v níž by figuroval Babiš, tvrdí Udženija. Jeho hnutí prý kopíruje ODS | E15.cz

Zvýšit všem zaměstnancům, tedy i těm v soukromém sektoru, platy o sedm procent. To je hlavní volební tahák ODS. Její první místopředsedkyně Alexandra Udženija vylučuje vládní spolupráci s hnutím ANO. „Není to tak, že ODS říká stejné věci jako Andrej Babiš. To Babiš říká stejné věci jako ODS. On ta témata od nás kopíruje a říká je v okamžiku, kdy je lidé chtějí slyšet,“ vysvětluje shodu občanských demokratů a babišovců v některých tématech.

Podle ODS byla vládní krize pokusem spícího premiéra Bohuslava Sobotky a programově bezradného hnutí ANO přilákat pozornost voličů. Co ještě ukázala? A skončila?

Ukázala, že Česku vládne nesourodý socialisticko-populistický slepenec. Vláda celou dobu plní program sociální demokracie, což ANO podporuje, protože vlastní program nemá a do vlády šlo asi i z jiných než jen politických důvodů. Skončila ústavní a možná i vládní krize, ale určitě neskončil konflikt mezi premiérem Sobotkou a Andrejem Babišem. Utočí na sebe agresivním a nevybíravým způsobem už od vzniku koalice, což se před volbami ještě znásobí.

V Nečasově vládě na sebe její představitelé také často útočili. Souhlasíte, že si na to veřejnost už zvykla?

Strany by měly před volbami nabízet lidem řešení, prezentovat programy a klidně se o nich i hádat. Vzájemně se napadat kvůli tomu, jaký kdo je nebo jak se zachoval, voliče odrazuje. Krize byl promarněný čas. Nikdo včetně opozice nemohl představovat program, protože pozornost byla soustředěna jinam. Bylo to hodně únavné.

Kdo z krize vyšel jako vítěz, a kdo naopak prohrál?

Takovéto konflikty nemají vítěze ani poražené. Pánové Sobotka a Babiš jsou na tom s voličskou podporou stejně jako před krizí.

Potvrdilo se těsné pouto mezi prezidentem Milošem Zemanem a šéfem ANO?

Jejich pevné, mentální spojenectví, o němž se hovoří už dlouho, se ukázalo v plném světle. Považuji ho za velké riziko pro parlamentní demokracii. Pokud by pokračovalo, přivedlo by Česko na politické dno autokracie a oligarchie. ODS udělá všechno pro to, aby zde i nadále fungovala soutěž politických stran. Už jen to, jak si prezident vyklá- dá ústavu a jak Babiš hovoří s novinářem na zveřejněných nahrávkách, do demokratické společnosti zcela jistě nepatří.

ODS říká, že ANO chce po volbách vládnout s podporou komunistů. Z čeho vycházíte? Babiš takovou spolupráci loni připouštěl, ale nyní ji vylučuje.

Je to jedna z možných variant, která vychází z průzkumů. Je sice hezké, že Babiš vylučuje spolupráci s KSČM, ale v Ústeckém kraji s touto stranou vládne. A týká se to i některých radnic. Lídr ANO udělá všechno pro to, aby se znovu dostal k moci, a je mu úplně jedno, kdo mu v tom pomůže.

Jako o možném partnerovi ANO se ale spekuluje i o ODS, na některých tématech, jako je postoj k EU, obrana a bezpečnost, daně či zdravotnictví se docela shodujete. Co na to řeknete?

Není to tak, že ODS říká stejné věci jako Babiš. To Babiš říká stejné věci jako ODS. On ta témata od nás kopíruje a říká je v okamžiku, kdy je lidé chtějí slyšet. Jednou se shoduje s námi, jindy s ČSSD nebo lidovci.

Můžete spolupráci ODS a ANO vyloučit?

Když říkáme, že Babiš nemůže být jako ministr v žádné vládě a že jeho osoba rovná se ANO, tak je to snad jasná odpověď. Nepodpoříme vládu, kde by figuroval. Předpokládám ale, že sociální demokracie nebo KDU-ČSL by s tím problém neměly.

K ANO tedy zaujímáte stejný postoj jako TOP 09?

V zásadě ano. Rozdíl je v tom, že Miroslav Kalousek vystupuje vůči Babišovi z osobní úrovně, což vyvolává negativní emoce. Navíc před krajskými volbami velmi radikálně odmítal koalice s ANO. A nakonec se obě strany dohodly v Jihomoravském a ve Středočeském kraji. Buď Kalouska v TOP 09 neposlouchají, anebo dělá opak toho, co slibuje. Jeho radikálním postojům se někdy velmi usmívám.

Trváte i nadále na úplném zrušení EET, nebo byste se spokojili s tím, že by se nespustily zbývající dvě vlny?

EET je plošný, represivní nástroj, který je potřeba zrušit jako celek. Není možné, aby pro některé podnikatele platil a pro jiné ne. V souvislosti s třetí vlnou se často zmiňují řemeslníci. Ale týkat se bude i soukromých lékařů, advokátů, notářů. ODS by zrušila i kontrolní hlášení k DPH. Chceme antibyrokratickou revoluci a nejen pro podnikatele. Například při žádosti o občanský průkaz musejí lidé znovu přinést originál rodného listu a další doklady. Proč, když je stát už v databázích má?

Jenže restauratéři, hoteliéři a malo i velkoobchodníci už investovali do pokladních systémů…

Jen by je odpojili od internetu, aby nemuseli být on-line, a tím by ušetřili. A jestliže by chtěli, dál by je využívali pro svoje vlastní potřeby, jako je skladové hospodářství či zásobování. Zrušení EET by jim určitě přineslo snížení běžných nákladů.

Co ještě by ODS v nové vládě prosazovala, kdyby do ní vstoupila?

Určitě vyšší mzdy všem zaměstnancům. A to nejen státním, kterým neustále přidává ČSSD a ANO. Chceme rovnou patnáctiprocentní daň a zrušení superhrubé mzdy. Tím, že by se danilo z hrubé mzdy, by každý viděl na výplatní pásce námi navrhované sedmiprocentní zvýšení. Lidé si to mohou spočítat na našem daňovém pravítku. Kromě toho chceme zrušit zbytečné daně, konkrétně daň z nabytí nemovitosti a silniční daň.

S požadavkem vyšších mezd přišly jako první odbory, z politických stran ČSSD. Nyní je prosazujete vy, TOP 09 či komunisté. Dokážete se s nějakou stranou shodnout?

Trvám na tom, že ODS jako první řekla, že lidé musejí mít vyšší platy a nižší odvody. Odboráři a levicové strany by zvyšovali hlavně minimální mzdu a je jim úplně jedno, kde na to zaměstnavatelé vezmou. Naše návrhy jsou diametrálně odlišné, chceme zaměstnancům přidat, aniž bychom zvyšovali daně a odvody. ODS přišla s originálem a ostatní strany ho různě kopírují. I proto bychom se s některými shodnout mohli. Nabízíme jen to, co máme propočítané a na co česká ekonomika má.

Která další témata jsou pro vás stěžejní?

Velký důraz klademe na kvalitní vzdělávání, a hlavně na to, aby školství vychovávalo profese, které jsou potřeba. Bylo dogma, že všichni musejí mít maturitu a většina vysokou školu. Zapomnělo se ale na řemesla a na technické, praktické obory. Klíčová je samozřejmě i bezpečnost a vyšší výdaje na obranu. Pokud chceme být pro NATO partnerem, nemůžeme vynakládat jen polovinu toho, k čemu jsme se zavázali. Silný a sebevědomý stát potřebuje silnou a dobře vyzbrojenou armádu.

Budete mít vlastního prezidentského kandidáta, nebo podpoříte některého z uchazečů o Hrad?

Původně jsme se chtěli rozhodnout dříve, ale teď nespěcháme. Myslíme, že správná chvíle ještě nenastala. Na stole jsou stále dvě varianty.

Proč nespěcháte?

Posledních událostí kolem prezidenta Zemana bylo hodně. Když například ukázal holí na premiéra Sobotku, citelně mu klesla podpora. Otázka je, kolik takových přešlapů ještě předvede.

Sobotka se shoduje s eurokomisařkou Věrou Jourovou (za ANO), že příští vláda by měla rozhodnout o termínu, kdy Česko přijme euro. Předpokládám, že to vidíte jinak.

Říkáme, že přijímat euro zatím nemáme. Navrhujeme, aby si Česko z tohoto závazku vyjednalo výjimku. Přijetí eura dává smysl až v okamžiku, kdy to bude pro českou ekonomiku přínosné.

Zmiňovala jste bezpečnost, obranu. Nevydělujeme se tím, že lavírujeme nad eurem, z EU, která nám spolu s NATO právě bezpečnostní záruky poskytuje?

Bezpečnost nemá nic společného s eurem. A kdyby nás EU nutila k přijetí eura pod určitými podmínkami, nebyl by to partnerský vztah, ale vydírání. Bruselské elity nemají suverénním státům něco vnucovat či diktovat. Obyvatele některých zemí to už začíná velmi rozčilovat.