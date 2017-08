Nevím, co můžou voliči od ANO čekat, říká europoslanec Telička | E15.cz

Můj vztah s Andrejem Babišem se výrazně změnil, řekl novinářům místopředseda Evropského parlamentu Pavel Telička, který se do Štrasburku dostal právě na kandidátce hnutí ANO. Teličkovy a Babišovy názory na Evropskou unii se rozcházejí čím dál víc a Telička se ani přímo nezapojil do formování volebního programu tohoto politického uskupení.

Co mohou voliči očekávat od Andreje Babiše a hnutí ANO směrem k evropské politice?

Otevřeně vám řeknu, že to nevím. To je důvod, proč jsem odstoupil z pozice zahraničně-politického experta strany. Je veřejně dobře známo, že se s Andrejem Babišem v náhledu na některé otázky rozcházíme. Ty pracovní vztahy se výrazně změnily.

U Evropské unie byly ty rozdíly v minulosti spíše ve verbální rovině, ale při jednáních vystupoval tak, že jsme se v devadesáti procentech případů shodovali. Později se ta verbální rovina rozjížděla. A to se dostává i do té praktické roviny. V řadě věcí se shodneme, v řadě ne.

Nejsem člen hnutí ANO, ani nejsem součástí jeho orgánů. I já čekám, s jakým volebním programem hnutí ANO přijde. Jestli to bude konzistentní s volebním programem do evropských voleb, jehož jsem spoluautorem. Je jasné, že v něčem budu nesouhlasit, že v něčem se to může posunout. Nemůže ale jít o nějaký zásadní odklon, protože to by byla zpráva pro mě a vyžadovala by z mé strany nějakou reakci.

Jakým způsobem se váš vztah s Andrejem Babišem posunul za poslední půlrok? Kdy jste se naposledy osobně potkali?

Chápu, že potřebujete nějaké to slůvko, ale sám si ho dokážete najít. Ten vztah se změnil celkem výrazně. Vídali jsme se podstatně častěji, teď jsme se viděli na přelomu června a července. Včera jsem mu něco posílal, jsem s ním v kontaktu. Doufám, že se v blízké době zase potkáme.

Jak hodnotíte poslední kauzu s Babišovou nahrávkou, kde mluví o tlaku Finanční správy na firmu FAU?

Máme tady novou kauzu, která má několik rozměrů. Jeden je celkem málo komentován. Nejedná se jen o nahrávku nelegální, ale vysoce profesionálně zpracovanou. Zároveň nahrávku z celé řady, které se pouští v předvolební kampani.

Ten, kdo pořídil nahrávku, nešel na policii. Pro mě je to velmi závažným zjištěním a závažným problémem. Pro demokracii je minimálně stejně závažný jako ten druhý rozměr. Znamená to, že neznámý subjekt de facto vstupuje do politiky v předvolební situaci.

V další rovině nezbývá říci, že očekávám, že se to prošetří, Andrej Babiš se jednoznačně vyjádří a my se co nejdříve dozvíme, jestli je ta nahrávka autentická. Pokud je, tak to pro mě představuje závažný problém.

Máme k tomu orgány, ty musí konat a věřím, že budou. Budu postupovat stejně jako naposledy. Nejdříve chci své říci panu Babišovi. Vidím tam určitá východiska. Chci, aby na ně mohl reagovat, než je budu veřejně komentovat.

Zapojíte se nějak do volební kampaně hnutí ANO?

Nemám pocit, že by po tom byla poptávka, abych se zapojil do přípravy programu. Ten by měl být už hotový. Před řadou měsíců jsem dával své teze do několika částí programu. Zpětnou vazbu nemám. Uvidíme, jak se případně promítnou. Kampaň se rozběhla.

Nemám pocit, že by byla poptávka a ani já s tím nepočítám. Prakticky to ani není možné. Od chvíle, kdy jsem místopředsedou Evropského parlamentu, je moje vytíženost velká.

Kdy se budete rozhodovat o další spolupráci s hnutí ANO?

Nejjednodušší odpověď je permanentně. Ozval jsem se panu Babišovi s kolegou Petrem Ježkem a musí proběhnout nějaká interakce. Jsou tu volby, to bude další důležitý milník. Je to věc, kterou reflektuji. Co se děje, mě nenechává klidným.