Nové jádro chceme, shodují se strany před volbami | E15.cz

Stát by měl do stavby nového bloku přímo vstoupit, tvrdí ODS. ANO chce vše nechat na ČEZ.

Příprava stavby nového jaderného bloku v dukovanské elektrárně se po podzimních volbách nezastaví. Všechny nynější parlamentní strany rozvoj jaderné energetiky podporují. Neshodnou se ovšem na tom, kdo a za jakých podmínek by měl novou elektrárnu stavět. Ta by měla začít dodávat elektřinu do sítě po roce 2035, ale její dodavatel by měl být známý už kolem roku 2023. Z letošních rozhovorů se šestkou zájemců o výstavbu nového bloku vyplynulo, že dodavatelé chtějí slyšet, že stát za projektem stojí.

„Neznamená to, že vláda bude už teď muset dát nějaké finanční záruky. Měla by ale jasně říct, že v tom ČEZ nenechá samotný jen na komerční bázi,“ vysvětluje vládní zmocněnec pro jadernou energetiku Jan Štuller.

Pro přímou účast státu na stavbě elektrárny za 120 miliard korun je ODS. „Hodnota peněz, které by si ČEZ zajišťoval na finančním trhu, by byla příliš velká. Vstup státu by přinesl zlevnění výstavby, a díky tomu levnější energii z tohoto zdroje. Bylo by logické, aby blok stavěla státní společnost vyčleněná z ČEZ,“ říká bývalý ministr průmyslu za ODS Martin Kuba. Podobný názor má i generální ředitel ČEZ Daniel Beneš.

Favorit podzimních voleb Hnutí ANO by chtěl stavbu nechat jen na ČEZ. Stát by se neměl do projektu zapojit ani garancí výkupních cen, ani záruk za úvěry na stavbu. „ČEZ by měl v rámci své strategie vynaložit veškeré síly na to, aby výstavbu zvládl. V krajním případě by mohla elektrárnu stavět společná dcera ČEZ a investora,“ uvádí stanovisko Hnutí ANO jeho mluvčí Vladimír Vořechovský.

Ostatní strany výstavbu nového bloku podporují, ale nemají jasno, jak by jištění budoucí vlády vůči dodavatelům mohlo vypadat. „Garance je možné dát různými způsoby, je to však technikálie, která v tuto chvíli není k řešení,“ myslí si Michal Kučera z TOP 09. Lidovci chtějí zajištění financování výstavby řešit ve spolupráci s ČEZ, a zejména s budoucím politickými partnery. Jádro vnímají jako bezemisní zdroj, který Česku umožní plnit závazky ohledně snižování emisí CO2. Stejný názor má i předseda ČSSD Bohuslav Sobotka. „Podnikneme vše pro to, aby přípravy stavby v Dukovanech běžely co nejrychleji,“ dodává Sobotka.