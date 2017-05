O výsledcích voleb rozhodují marketéři v pozadí | E15.cz

Birke cílí hlavně na tradiční voliče ČSSD Poslanec, starosta Náchoda Jan Birke zatím prožívá úspěšný rok. V lednu se stal volebním manažerem ČSSD, na březnovém sjezdu socialistů byl zvolen novým místopředsedou strany a nejspíš se stane lídrem kandidátky do sněmovních voleb v Královéhradeckém kraji. Je ale také možné, že na podzim jeho hvězdné hodiny skončí. Vést úspěšnou volební kampaň a poměřit se v ní s největším soupeřem – hnutím ANO, je téměř vražedný úkol. Birke sebevědomě prohlašuje, že má vůli zvítězit. Připouští ale, že straně odešli tradiční voliči a je potřeba dostat je zpátky. Podle něj je tedy zásadní vrátit volbám obsah. To znamená postavit souboj na pravicové a levicové polarizaci. Do hry je nutné vsadit levicová témata, vrátit se zpátky k tradičním voličům ČSSD. Jan Birke se stal v lednu volebním manažerem ČSSDAutor: ČTK Považuje za ně zaměstnance, rodiny s dětmi a seniory. Kampaň má být primárně kontaktní. S nadsázkou říká, že členy jeho volebního štábu musejí být všichni členové ČSSD. Samozřejmostí je i využití sociálních sítí. Hnutí Andreje Babiše považuje Birke za dobře namazaný marketingový stroj. Tenhle náskok bude chtít vyrovnat, ba dokonce být lepší. S americkou agenturou STG, která pomáhala Baracku Obamovi i Hillary Clintonové, se ČSSD ještě definitivně nedomluvila. Vzájemná jednání ale k dohodě směřují. Lidovci přidají na sociálních sítích KDU-ČSL se chce podobně jako TOP 09 zaměřit hlavně na internetovou propagaci, zvýšit aktivitu na sociálních sítích plánuje až čtyřikrát. Strana hodlá využít psychometrii, pomocí níž lze z aktivity uživatelů Facebooku či Twitteru vyčíst jejich názory a politická očekávání. Tato metoda měla například ovlivnit loňské hlasování o brexitu. Volebním manažerem lidovců je Petr Pachta, poprvé vedl štáb loni před krajskými a senátními volbami. pecialista na IT nahradil Víta Doležálka, který byl ve straně vlivnější. Kromě určování volební strategie dokázal získávat sponzory. Doležálek odešel na ministerstvo zemědělství, kde pomáhá šéfovi rezortu Marianu Jurečkovi. Vliv na kampaň bude mít i generální sekretář Pavel Hořava, který má na starosti finance. Lidovci lákají na projekt Vize 2050. Jde o soutěž pro lidi do třiceti let o nejlepší myšlenky, jak rozvíjet Česko. „Došli jsme k závěru, že je potřeba spolupracovat s mladými lidmi, čerpat z nich jejich nápady a energii a také jim naslouchat,“ uvedl předseda KDU-ČSL Pavel Bělobrádek. Podle něj se mohou náměty mladých objevit v dlouhodobém programu strany. ANO sází na realitního magnáta Morcinka Volební kampaň hnutí ANO bude řídit majitel společnosti M&M, jedné z největších realitních kanceláří v zemi, Petr Morcinek. Za roli volebního manažera vděčí známosti se šéfem ANO Andrejem Babišem. Ten si podnikatele oblíbil natolik, že ho dokonce přemlouval, aby za hnutí v podzimních volbách do Poslanecké sněmovny kandidoval. Proč se úlohy ujal, vysvětlil na únorovém sněmu hnutí: „Můžeme mít premiéra, který nám rozumí. Nezamiloval jsem se do Andreje Babiše a hnutí ANO, ale chtěl bych pomoci České republice, kterou miluji.“ Jeho pozice bude manažerská, koordinační. Petr Morcinek bude řídit volební kampaň ANO,Autor: ČTK Jak říká, má zajistit, aby volební tým včetně regionů bez problémů komunikoval a všechno klapalo. Nemá vymýšlet ani program, ani nové způsoby prezentace. Vizuální tvář kampaně i propagační slogany bude mít na starosti politický marketér Petr Topinka, s nímž ANO spolupracuje dlouhodobě. A důležitou postavou bude i volební stratég Alexander Braun. Ten analyzuje data z průzkumů veřejného mínění a vybírá z nich to, co voliče trápí a co by je mohlo významně zaujmout. Volební kampaň chce hnutí zahájit po programové konferenci, která je naplánovaná na začátek června. Horká fáze kampaně by měla začít v září. Republiku hodlá ANO křížem krážem projet moderním kamionem. TOP 09 vybírá volební tým, vymění manažera Ostřílený volební manažer nejprve KDU-ČSL a pak TOP 09 Jaroslav Poláček už za letošní celostátní kampaň odpovídat nebude. „Právě se nastavuje celý systém, dáváme dohromady volební tým. Konkrétní jména určitě představíme,“ uvedl. Poláček se držel spíše v pozadí a jako volební manažer vymýšlel marketing. Politickou linii kampaně určuje předseda strany Miroslav Kalousek. TOP 09 se snaží oslovovat voliče kreativně, s nadhledem a srozumitelně. Například prezentace Karla Schwarzenberga jako pankáče s čírem v první přímé volbě prezidenta jednoznačně zabrala. Ještě u lidovců přišel Poláček s nápadem zapojit členy a příznivce, kteří umísťovali na ploty svých nemovitostí plakáty. Později to byly samolepky na autech. Jako první české politické uskupení pochopila TOP 09 sílu sociálních sítí. Dnes má na Facebooku na 100 tisíc sympatizantů a před pár dny přeskočila dokonce i ANO. Komunikaci na sítích má na starosti mladý starosta Drnovic Petr Ducháček. Letos budou sítě a on-line reklama stěžejními prvky kampaně strany. Strategii Vize 2030, z níž bude vycházet její program pro podzimní volby do Poslanecké sněmovny, představila už v listopadu. ODS najala slovenskou agenturu Komplot Občanští demokraté chtějí voliče přesvědčit bojem proti byrokracii nebo ekonomickými či bezpečnostními tématy. Přetavit je do hesel a vizuálů má bratislavská reklamní agentura Komplot. Respekt získala v roce 2014, kdy z outsidera prezidentských voleb na Slovensku Andreje Kisky udělala vítěze nad favorizovaným Robertem Ficem. Dříve se podílela na kampaních Slovenské demokratické a křesťanské unie, která se však postupně propadla. Komplot propaguje i firmy či kulturní akce. Jejími vlastníky jsou Adam Znášik a Peter Hajdin. „Ke všem klientům přistupujeme stejně, poskytujeme jim i zpětnou vazbu,“ řekl Hajdin. Jeho kolega Znášik naposledy upoutal pozornost, když poslance strany Sme rodina Milana Krajniaka nazval „bigotním fašistou“. Adam Znášik bude pracovat pro ODSAutor: ČTK Od prosince je členem volebního štábu ODS a hodlá využít zkušeností právě ze souboje Kisky s Ficem. „Podobně jako Fico na Slovensku je u vás populární lídr ANO Andrej Babiš. To ale neznamená, že má volby vyhrané,“ uvedl. Šéf ODS Petr Fiala na agentuře oceňuje, že rozumí situaci ve střední Evropě. „Jsou to lidé, kteří mají zkušenosti s politickým marketingem a jsou za nimi výsledky. Můžete sehnat nějaké americké agentury, ale některé věci úplně přenositelné nejsou,“ míní.