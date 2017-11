Okamura na prezidenta kandidovat nebude. Menšinový kabinet jeho hnutí nepodpoří | E15.cz

Hnutí Svoboda a přímá demokracie nepostaví stranického kandidáta do prezidentské volby. Zástupci SPD se podle něho shodli se Zemanem na tom, že by Česko neměl dlouhodobě vést kabinet bez důvěry. Okamura také zopakoval, že hnutí nemůže podpořit menšinový kabinet, který skládá předseda vítězného hnutí ANO Andrej Babiš.

Okamura o svých případných prezidentských ambicích dříve hovořil, po dnešku je jasné, že do lednové volby hlavy státu nepůjde. "O tom, jakého kandidáta podpoříme, či nepodpoříme, nebo jak se postavíme k prezidentské volbě, o tom se rozhodneme nejpozději na celostátní konferenci 9. prosince," řekl dnes Okamura, kterého do Lán doprovázel místopředseda hnutí Radim Fiala.

V případě prezidentské volby je pro SPD podle Okamury důležité, aby byl mezi uchazeči kandidát s reálnými šancemi na zvolení, jenž by byl proti islámu a proti přijímání nelegálních migrantů, prosazoval by přímou demokracii a hájil by české zájmy. "Shodli jsme se v tom, že není pro nás přijatelný kandidát, který by nesplňoval tyto podmínky," podotkl Okamura.

Zeman už dříve uvedl, že Okamura, pokud by se rozhodl kandidovat, by mu vzal asi deset procent voličských hlasů, aniž by se sám stal prezidentem.

Prezident podle Okamury sdělil, že není zastáncem vlády bez důvěry. "Pan prezident nám vysvětlil, že to není to, co by prosazoval, ale je to jen teoretická možnost, kterou umožňuje ústava," řekl. Podle Okamury není možné, aby exekutivní moc včetně vlivu na represivní složky měla čtyři roky strana, která nezískala mandát ani třetiny voličů. "To by bylo skutečně na hranici ústavnosti," soudí předseda SPD. Babiš podle něho nepředložil žádný projekt vlády, který by byl nějakým způsobem životaschopný a reflektoval program SPD.

"Sdělili jsme jasné stanovisko, že tuto vládu nepodpoříme a je jen na Andreji Babišovi, zda si podporu sežene," zdůraznil Okamura k prvnímu Babišovu pokusu o sestavení kabinetu. Šéf SPD soudí, že prezident by měl jmenovat Babiše premiérem do konce měsíce. Babiš prý bude mít asi měsíc na to, aby Zemanovi navrhl ke jmenování další členy vlády. Se žádostí o důvěru by kabinet mohl předstoupit před Sněmovnu podle Okamury v lednu, případně už koncem prosince. "Případný druhý pokus by teoreticky připadal až po volbě prezidenta," podotkl Okamura, jenž také odmítl možnost předčasných voleb.

Zástupci SPD se podle něho se Zemanem shodli na tom, že Sněmovna by měla začít co nejdříve pracovat a neměla by se blokovat, jak to navrhl předseda TOP 09 Miroslav Kalousek. Hnutí SPD stále trvá na podpoře kandidáta hnutí ANO Radka Vondráčka do čela dolní komory. Zeman podle Okamury podpořil jeho kandidaturu na místopředsedu Sněmovny. S prezidentem se prý Okamura s Fialou shodli mimo jiné na zákonu o obecném referendu, jenž by umožňoval i otázku o vystoupení Česka z EU, a na přímé volbě a odvolatelnosti politiků.

Prezident přijímá zástupce sněmovních stran od minulého týdne, kdy se setkal s politiky ANO, ODS a Pirátů. V úterý bude jednat s představiteli KSČM.