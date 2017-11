Okamurova SPD by měla získat posty předsedů hospodářského a bezpečnostního výboru | E15.cz

Hnutí SPD by mělo získat předsedu hospodářského a bezpečnostního výboru Sněmovny, stejně jako jednoho z místopředsedů Sněmovny. Shodli se na tom zástupci SPD s představiteli hnutí ANO. Oba subjekty se také dohody, že SPD podpoří Radka Vondráčka (ANO) na předsedu Sněmovny. Rozpory mezi hnutími zůstávají na počtu místopředsedů Sněmovny, ANO jich chce pět, zatímco SPD chce ponechat současný počet čtyř.

"Akceptujeme požadavek SPD na předsedu hospodářského a bezpečnostního výboru," řekl předseda poslaneckého klubu ANO Jaroslav Faltýnek.

Předseda SPD Tomio Okamura řekl, že hnutí navrhne na předsedu hospodářského výboru svého předsedu poslaneckého klub Radima Fialu. O tom, koho SPD navrhne do čela bezpečnostního výboru, zatím mluvit nechtěl. On sám to ale nebude, protože ho SPD navrhuje na místopředsedu Sněmovny. Členové vedení dolní komory nemohou vést sněmovní výbory.

Zástupci ANO také oznámili, že nechtějí zvyšovat současný počet výborů. Původně zaznívaly názory, že by se z výboru pro veřejnou správu mohl vyčlenit samostatný výbor pro elektronizaci státní správy. ANO také chce zvýšit počet místopředsedů Sněmovny o jednoho, Faltýnek to dnes zdůvodnil tím, že se do Sněmovny dostalo devět subjektů, tedy o dva více než v předchozích volbách. SPD ale s takovým návrhem nesouhlasí.

Faltýnek také navrhl, aby "valnou většinu" komisí, které kontrolují činnost tajných služeb nebo bezpečnostních složek, vedli zástupci opozice.

Vondráček dnes také vyjádřil přesvědčení, že se nejpozději do konce příštího týdne podaří ukončit ustavující schůzi Sněmovny, která začne v pondělí. Poté by se Sněmovna měla začít zabývat běžnou agendou. Podle Okamury se zástupci ANO a SPD už na dnešním jednání bavili o tom, kdy by se Sněmovna mohla zabývat rozpočtem na příští rok.