Volby 2017: Sledujeme online | E15.cz

Pro ODS to byla jedna z důležitých otázek voleb: jak kroužkovali pražští voliči. Nejvíce preferenčních hlasů získal Václav Klaus ml. "Pro mě osobně je to úspěch. Je to jasná výzva pravicových voličů, že mají zaznívat témata, která hájím," řekl Klaus. Relativizoval to, že by výsledek ODS byl jednoznačný úspěch. "Myslím, že to byla nevyužitá příležitost. Vládla nejhorší vláda za posledních dvacet let a ODS se posunula z osmi na jedenáct procent. Je to relativní úspěch, ale mohlo to být lepší.

Po volbách očekává, že ODS bude v opozici. "Vedení strany během kampaně odmítalo silně spolupráci s ANO, předpokládám, že v tom setrvají. Můj osobní názor je irelevantní," uvedl Klaus.