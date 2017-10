ONLINE: Poslanci se kvůli lithiu sešli na mimořádné schůzi. Debata nebude věcná, shodují se politici | E15.cz

„Je to stejná parta jako kolem Bakaly,“ řekl na tiskové konferenci například šéf ANO Andrej Babiš. „Zaorálek si nezadá ve lžích s Okamurou,“ nešetřil Babiš kritikou. ČSSD naopak kontrolovala oznámením o trestním stíhání. To chce podat na zástupce Ministerstva životního prostředí za to, že nepostupovali podle zákona v případě vydávání povolení k těžbe.