Volby 2017: Sledujeme online | E15.cz

Po sečtení dvou třetin okrsků dál výrazně vedlo ve sněmovních volbách hnutí ANO miliardáře Andreje Babiše se ziskem 31 procent hlasů. Hnutí Svoboda a přímá demokracie Tomia Okamury mělo na druhém místě 11,3 procenta. Následovala ODS, kterou zatím volilo 10,4 procenta voličů.



Do dolní komory by se podle průběžných výsledků dostalo osm stran. Do hry se vrátilo hnutí Starostové a nezávislí, které opět velmi těsně překročilo pětiprocentní hranici pro vstup do Sněmovny. TOP 09 by z dolní komory vypadla, ač její zisk mírně rostl. Aktuálně činil 4,3 procenta.



Do Sněmovny by se podle výsledků po sečtení dvou třetin okrsků dostali Piráti s 9,9 procenta hlasů. KSČM dostala 8,5 procenta, ČSSD 7,7 procenta. KDU-ČSL měla stále 5,9 procenta.



Volební účast činila 59,4 procenta, obdobně jako před čtyřmi lety