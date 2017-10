Volby 2017: Sledujeme online | E15.cz

Ve sněmovních volbách vedlo po sečtení poloviny okrsků přesvědčivě hnutí ANO se ziskem 31,3 procenta hlasů. Hnutí Svoboda a přímá demokracie Tomia Okamury mělo na druhém místě 11,4 procenta. Následovala ODS, které zatím dalo přednost 10,1 procenta voličů.



Do dolní komory by se podle průběžných výsledků dostalo sedm stran. Vedle TOP 09 se čtyřmi procenty by vypadlo také hnutí Starostové a nezávislí, jejich výsledek klesl těsně pod pětiprocentní hranici. Naopak zisk TOP 09 o něco roste.



Do Sněmovny by se podle výsledků po sečtení poloviny okrsků dostali Piráti s 9,7 procenta hlasů. KSČM dostala o procentní bod méně, ČSSD ztrácela další procentní bod. KDU-ČSL měla 5,9 procenta.



Volební účast činila 58,9 procenta.