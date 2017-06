Paroubek: ČSSD mě nechce? K nejúspěšnějšímu předsedovi za 140 let by se měla chovat lépe | E15.cz

Slova Jiřího Paroubka, že se vrací do strany a že stane členem ČSSD v Cerhenicích na Kolínsku, způsobila poprask. Jak reaguje na to, že ho stranické špičky zpátky nechtějí? Co by jim poradil? Bývalý politik poskytl rozhovor serveru Blesk.cz.

V sobotu jste oznámil návrat do ČSSD, v neděli už Lubomír Zaorálek odmítal, že vás strana přijme. Čekal jste to?



Mě překvapuje, že je tak dobře informován. Já neslyšel žádný stranický orgán na Praze 5. Je to velmi brilantní, s jakou rychlostí se Lubo Zaorálek jal můj vstup odmítat. Přál bych mu, aby byl tak brilantní i v jiných věcech. Můj zájem je tam vstoupit. Jestli to bude někdo blokovat, je to jeho problém. Pokud se chce nejúspěšnější předseda ve 140leté historii ČSSD vrátit, měli by se kolegové chovat velkoryseji. Myslím, že svým postojem poškodí sami sebe.

Sociální demokracie na tom není dobře a myslím, že je třeba, abych ji morálně podpořil. Je mi blízká a není mi lhostejné, v jaké je situaci. Chci ukázat, že má smysl ji podpořit v těžké době, kdy se od ní lidé odvracejí.

A proč v Cerhenicích?

Pan Semerád je vynikající starosta a zároveň předseda tamní organizace, který pro tu obec něco udělal. Vypadá to tam jak ve Švýcarsku. Z dvacítky místních organizací, které mi nabídly členství, jsem zvolil jeho.

Už po podzimních krajských volbách jste upozorňoval, že ČSSD se měla zásadně změnit. Uvedl jste, že z 15 procent šlo udělat 20 až 25 procent. Jak?

Musely by se udělat změny v personální oblasti, což jsem doporučoval provést už na sjezdu. Hovořil jsem o programových změnách. A samozřejmě o marketingu. Nic se za půl roku nestalo, proto je strana tam, kde je, na nějakých osmi procentech.



Kam ji mimochodem posunul možná i Štěchův nápad, aby se osobám samostatně výdělečně činným zvýšily odvody? Sklidil bouři nevole. Pak to zjemnil odůvodněním, že chce, aby OSVČ měly na důchod.



Když už o tom začal mluvit, tak to měl vysvětlit. Že jde o lidi, kteří by měli být zaměstnáni, a kteří jsou vystaveni jako osoby samostatně výdělečně činné situaci, že do budoucna budou mít velmi nízký důchod, anebo si ho ani neplatí. To je velmi špatné, a to měl pan Štěch zřejmě na mysli.

Podívejte se, jak na Paroubkovy záměry reagoval Lubomír Zaorálek:

Takže nepromyšlená komunikace.



Mnohem horší bylo, když před čtrnácti dny začali sociální demokraté otevírat otázku budoucího členství v eurozóně. To není za daných okolností aktuální a je zbytečné o tom mluvit čtyři měsíce před volbami. Tyto politické chyby, které nastávají každý týden, je třeba hlídat.

Jaká témata by měla ČSSD otevřít? A co pro to uděláte, pokud vás nakonec přijmou, i když se to nyní zdá málo pravděpodobné?



Především jako člen do toho nebudu moc mít co mluvit. Témata se nabízejí i jiná než ta, o kterých se hovořilo na sobotní konferenci. Třeba sňatky homosexuálů nebo podpora obnovitelných zdrojů, otázka zahraničních misí v Afghánistánu nebo Mali. Je také otázka, jak se strana dívá na možnou novou vojenskou základnu USA na našem území.

A váš názor na progresivní zdanění?



V zásadě jde o správnou myšlenku, která je uplatňována v celé západní Evropě. Nemyslím si ale, že tak, jak to bylo prezentováno, to bylo šťastné. Nicméně mnohem důležitější než progresivní zdanění fyzických osob je sazba korporátní daně pro banky.