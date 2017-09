Penze změny nečekají, ať už volby dopadnou jakkoliv. Strany se bojí reformy | E15.cz

Mírný pokrok v mezích zákona nabízí například volební program hnutí ANO. Chce sice zachovat současné nastavení penzí – základní a procentuální výměru (podle výše odvodů) důchodů, první složku by však navýšilo o jeden procentní bod. Základní výměr nyní činní devět procent z průměrné mzdy a momentálně dosahuje 2550 korun.

Jednoprocentní zlepšení by penzistům například napřesrok vyneslo kolem tří set korun. Důchody by se dál valorizovaly podle růstu průměrné mzdy a inflace. Správa penzijního systému by podle ANO měla být oddělena od státního rozpočtu prostřednictvím sociální pojišťovny a peníze odvedené na penze by stát nesměl použít na jiné účely.

Sociální demokraté počítají s tím, že se průměrný důchod bude dál odvíjet od průměrné hrubé mzdy a hodlají proto zachovat systém valorizace penzí, který sněmovna schválila v letošním roce. To znamená, že od příštího roku budou důchody stoupat o polovinu růstu reálných mezd a o růst nákladů seniorů namísto nákladů všech domácností. ČSSD také chce dál rozvíjet systém předčasných důchodů pro fyzicky náročné profese. S předdůchody počítá také hnutí ANO.

Lidovci, třetí strana současné vládní koalice, chtějí penzijní systém změnit tak, aby zvýhodnil rodiny a motivoval lidi, aby si v rámci třetího pilíře spořili sami.

Ani pravicová ODS nemá ambici stávající penzijní systém zásadně měnit. Občanští demokraté slibují společné důchodové pojištění manželů. Jedno procento z odvodu na důchodové pojištění by podle nich mohli lidé posílat jako příspěvek k penzi přímo svým rodičům nebo prarodičům. Zaměstnavatelům by se podle ODS mohl zvýšit daňově uznatelný příspěvek na penzijní pojištění, aby mohli penze svých zaměstnanců podporovat spořením ve fondech.

TOP 09 sice také uznává zásadní roli průběžného systému, znovu však hovoří o nutnosti obnovení druhého, tedy spořicího pilíře, přestože reforma založená na tomto principu a prosazená Nečasovým kabinetem zkrachovala. Individuální spoření na penzi by podle topky mělo být znovu zavedeno během následujícího volebního období. Jestliže se k tomuto kroku nenajde většinová vůle, bude TOP 09 prosazovat další snižování sociálního pojištění a posílení státní podpory dobrovolného připojištění.

Pohled do volebních programů ostatních stran a hnutí napovídá, že TOP 09 bude pro prosazení svojí představy jen těžko hledat spojence. Starostové a nezávislí, kteří tentokrát jdou do parlamentních voleb samostatně, sice také mluví o důchodové reformě, ale velmi neurčitě. Hlavně by podle nich musela být důkladně projednána jak v případné budoucí koalici, tak i v opozici.

Komunisté dávají důraz na pravidelnou valorizaci důchodů, totéž je cílem Okamurovy SPD. Ta rovněž požaduje, aby se důchody zvyšovaly všem o stejnou částku.

Prakticky žádná ze stran také nepočítá s tím, že by se věková hranice pro odchod do penze zvyšovala nad současných pětašedesát let.

S naprostou novinkou tak přicházejí jenom zelení – horují pro zavedení univerzálního starobního důchodu. Ten minimální by podle nich měl činit deset tisíc korun a byl by navýšený o zásluhovou složku. Penze by se pak automaticky zvyšovaly o inflaci.