Pilný se opřel do odborů. Nehájíte zájmy zaměstnanců, řekl ministr | E15.cz

Pilný zdůraznil, že podmínkou pro to, aby se lidé měli dobře, je fungující ekonomika, přičemž obráceně to neplatí. "Zvyšování platů na tak militantní bázi, jak ji prezentoval pan odborářský předák, je nesmysl. Oni nehájí zájmy zaměstnanců," řekl mimo jiné na adresu předáka Českomoravské konfederace odborových svazů Josefa Středuly.

Cíle "militantních odborářských bossů", jak je Pilný nazval, jsou podle ministra jiné než hájit zájmy zaměstnanců, a to dostat se do Parlamentu nebo do Bruselu.

"Nemůžu si přát lepší ohodnocení dobré práce odborů. Kdyby tomu bylo naopak, ani se o nás nezmíní," reagoval Středula. Pilný podle něho dává najevo obavu z rostoucí síly odborů, což ho prý těší. Ohledně militantnosti ale ministrovi doporučil, aby jel v doprovodu předsedy ANO Andreje Babiše do Francie. "Možná že by se mohl poučit, jak vypadá militantnost odborů. Ale z našeho pohledu toto není určitě cesta," řekl ČTK Středula. Podotkl také, že i odborový má právo kandidovat například do Sněmovny nebo do Senátu, stejně jako někdejší manažer a podnikatel Pilný.

"Co jiného mají odbory dělat než tlačit na mzdy?," reagoval na Pilného výpad Dolejš. Poukázal na to, že kolektivní vyjednávání o platech je samozřejmá věc. Německé nebo francouzské odbory jsou mnohem ostřejší než české, dodal.

Diskuse se točila také kolem dohody vládní koalice na zvýšení platů učitelů o 15 procent a dalších zaměstnanců ve veřejné sféře včetně třeba policistů a vojáků o deset procent od listopadu. Pilný kritizoval plošné přidávání, nedává podle něho smysl. "Nezaplatí se lidé, kteří něco dokážou. Měl by být určitý prostor, aby ti lepší učitelé, aby ti lepší úředníci, aby ti lepší policisté a hasiči dostali víc než ti ostatní," soudí.

Dolejš nesouhlasí s názory, že jde o předvolební dárky. "To je o tom, že se konečně národohospodářsky rozhodneme, že nechceme konkurovat světu nízkými mzdami," uvedl.