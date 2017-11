Piráti narazili s návrhem na obsazení výborů. Nápad odmítá většina stran | E15.cz

Parlamentní nováček se ocitl v křížové palbě. Pirátský nápad, aby opozice získala posty předsedů ve všech výborech Poslanecké sněmovny, odmítá většina stran. Uskupení Ivana Bartoše kritizují hlavně za to, že nadále podporuje kandidaturu místopředsedy ANO Radka Vondráčka na šéfa dolní komory parlamentu. Ten má přitom slíbené hlasy SPD Tomia Okamury a komunistů, které by k jeho zvolení stačily.

„Takzvaná opozice se profiluje na nesmyslu blokace sněmovny, ale náš návrh k diskuzi, že by opoziční strany mohly mít navolené šéfy výborů, protože jediná vládní strana je ANO, je špatně,“ postěžoval si na Facebooku Bartoš.

„Myslím, že to je neadekvátní,“ reagoval na návrh lídr KDU-ČSL Pavel Bělobrádek. Spokojil by se s tím, aby opozice vedla výbor pro bezpečnost, pod nějž spadá ministerstvo vnitra a policie, a kontrolovala komise dohlížející na tajné služby. Podle Bělobrádka je však otázka, zda lze Piráty za- řadit do nevládního tábora, když se chtějí dohodnout s ANO, SPD a s KSČM na vedení sněmovny.

„Obsazení vedení výborů bude na slušnosti koalice a její dohodě s opozicí,“ uvedl předseda STAN Petr Gazdík. Podobně jako Bě- lobrádek si zatím není jistý tím, které strany budou tvořit vládní a které opoziční blok. „To se ukáže právě při ustavující schůzi sněmovny a volbě jejího předsedy. I Piráti se budou muset rozhodnout, kam chtějí patřit,“ poukázal Gazdík na víkendové rozhodnutí jejich poslaneckého klubu hlasovat pro Vondráčka.

Stanovisko Pirátů odsoudila také ODS, která do čela komory prosazuje svého předsedu Petra Fialu. „Nahrávají samovládě Andreje Babiše a Miloše Zemana, stali se jejich užitečnými idioty. Dávají jim zadarmo i třetí pokus pro sestavení vlády, který má v rukou předseda sněmovny,“ prohlásil za občanskodemokratické poslance Zbyněk Stanjura. Bartoš a spol. namítají, že podobná situace nastat nemusí. „V případě hypotetického třetího pokusu lze předsedu sněmovny kdykoliv odvolat,“ stojí v usnesení strany.

Babiš se Pirátům vysmál a zopakoval, že ho zklamali. „Jsou dezorientovaní. Kolegové jim vysvětlí zákon o jednacím řádu sněmovny,“ komentoval návrh, aby opozice s výjimkou organizačního výboru obsadila čela všech ostatních. „Piráti rádi boří a kritizují, ale nechce se jim opravdu pracovat a tvořit,“ míní šéf ANO.