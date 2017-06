Po republice s karavanem a film o Babišovi: Zelení zahájili kampaň | E15.cz

Zásadní zvýšení investic do vzdělání - Zvýšení nástupního platu učitelům na úroveň ostatních vysokoškoláků (31.000 korun), zavedení tvůrčího volna pro učitele základních a středních škol každých pět let. Podpora inovativního podnikání místo dotací pro montovny - Zrušení pobídek na místa s nízkou přidanou hodnotou, podpora inovativního podnikání založeného na výzkumu a vývoji. Výraznější začlenění Česka do Evropy - Strana chce Evropskou unii jako federaci s co největším množstvím sdílených pravomocí, řízenou demokraticky volenými reprezentanty Evropského parlamentu, kterému musí být plně odpovědná Evropská komise. Zastavení vývozu zbraní do rukou násilníků - Moderní stát podle Zelených neobchoduje s násilím a utrpením, chtějí ukončit vývoz zbraní mimo spojence. Výstavba vysokorychlostních i příměstských železničních tratí - Budování vysokorychlostních a příměstských železnic (z Prahy do Brna pod 60 minut za 15 let). Zjednodušení cestování veřejnou dopravou - Postupné zavedení jednotné jízdenky na všechny druhy dopravy s veřejnou podporou. Digitalizace státní správu - Veškerý kontakt se státní správou, který nevyžaduje osobní přítomnost, má být možné řešit také online. Výběr daní od velkých korporací - Namísto drobných podnikatelů se chtějí Zelení zaměřit na důkladný výběr daní z příjmů od všech subjektů s důrazem na velké nadnárodní společnosti a boj proti daňovým rájům. Nižší náklady na elektřinu pro rodiny a obce - Obnovení podpory pro větrné elektrárny s majetkovou účastí obcí, malé bioplynové stanice na využití odpadu nebo panely na střechách. Podpora ukládání energie a prodeje jejího přebytku. Reakce na změny na trhu práce - Strana připraví varianty opatření v podobě přechodu na kratší pracovní týden, zdanění robotů nebo zavedení všeobecného základního příjmu. Volební právo od 16 let a možnost volit na dálku - Snížení hranice pro aktivní volební právo na 16 let, možnost korespondenčního způsobu volby. Podpora umění ve veřejném prostoru - Zavedení povinnosti věnoval u veřejných staveb dvě procenta rozpočtu na umělecká díla, která vzejdou ze soutěže. Vyšší daně pro velké znečišťovatele - Sociálně spravedlivá ekologická daňová reforma. Zlepšení ovzduší, omezení závislosti na uhlí, ropě a plynu - Podpora zákona, který stanoví jasné tempo snižování emisí a snižování závislosti na uhlí, ropě a plynu. Strana chce usnadnit obcím zavádění opatření pro zmírňování smogu. Ochrana krajiny před suchem a povodněmi - Ne budování přehrad, ale obnova přirozených součástí krajiny jako jsou mokřady, tůně, lužní lesy, nivní louky i malé vodní nádrže. Zastavení investic do jaderné energie - Odmítnutí veřejné finanční podpory pro stavbu nových reaktorů v Dukovanech a Temelíně. Zachování zdravé půdy omezením nešetrných zásahů do krajiny - Komplexní zákon na ochranu půdy, který omezí všechny typy hrozeb od eroze, přes zábor stavbami až po kontaminaci. Šetrnější chov zvířat, podpora ekologického zemědělství - Změna podmínek a způsobů chovu hospodářských zvířat a podpora rozvoje ekologického zemědělství. Zvýhodnění zdravých potravin - Podpora zdravých a kvalitních potravin, zejména lokálních; požadavek na stejnou kvalitu jako v ostatních zemích EU. Omezení povrchových dolů, omezení zisků uhlobaronů - Zrušení částečného prolomení limitů těžby, zvýšení poplatku z vydobytého nerostu na minimálně 10 procent. Omezení zátěže nákladní dopravou - Zavedení satelitního mýtného pro nákladní vozy na všech silnicích. Stavění bytů pro dostupné nájemní bydlení - Kormě výstavby nových bytů strana podpoří výkup a rekonstrukci bytů ze strany obcí. Zajištění sociálního bydlení a služeb i pro ty nejchudší - Konec byznysu s chudobou na ubytovnách, nový zákon o sociálním bydlení a podpora obcí v této oblasti. Flexibilní a výhodnější rodičovská podpora - Zavedení i 12měsíčního rodičovského příspěvku, podpora střídání se rodičů. Zavedení plošné pomoci v mateřství, snížení sociálního pojištění po rodičovské o pět procent. Více peněz pro zdravotní sestry a lidi v sociálních službách - Zvýšení minimálních platů pro sestry a vysokoškoláky v sociálních službách na 25 000 korun měsíčně. Stejné odměňování žen a mužů - Narovnání platů žen a mužů, v soukromých firmách daňovým zvýhodněním těch, které to prokážou. Důstojný příjem a dožití ve vlastním bytě pro seniory - Zpětný odkup bytů od seniorů do veřejného vlastnictví pro zajištění doživotní renty nad rámec důchodu. Boj proti přebujelým exekucím - Snížení maximální výše úroků z prodlení a odměn exekutorů, sjednocení exekucí k jednomu exekutorovi, zavedení územní příslušností exekutorů. Usnadnění osobního bankrotu, jednorázová amnestie na úroky z prodlení u dluhů vůči veřejné sféře. Zvýšení minimální mzdy - Zvýšení minimální mzdy na 60 procent mediánové mzdy. Zavedení univerzálního starobního důchodu - Minimální starobní důchod ve výši 10 000, navýšený o zásluhovou složku; automatické navyšování o inflaci.