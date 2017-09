Po seškrtání rozpočtu budeme muset vynulovat investice, řekl Ludvík | E15.cz

Ministerstvo zdravotnictví bude muset kvůli růstu platů, který slíbila vláda, v rozpočtu na příští rok uspořit 738 milionů korun. Nejspíš bude nutné vynulovat investice. Premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD) v pondělí řekl, že se koalice dohodla na tom, že ministerstva přispějí na příští rok do rozpočtu čtvrtinou ze svých nespotřebovaných rezerv z let 2013 až 2016. Celkem to má být deset miliard korun.