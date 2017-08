Pokud si lidovci ve volbách pohorší, Bělobrádek odstoupí z funkce | E15.cz

Předseda lidovců Pavel Bělobrádek je připraven rezignovat, pokud KDU-ČSL skončí v letošních říjnových sněmovních volbách s horším výsledkem než před čtyřmi lety. Bělobrádek to řekl týdeníku Euro, napsal dnes stejnojmenný server . Ve volbách do Sněmovny v roce 2013 lidovci získali 6,78 procenta.

Podle červencového volebního modelu agentury STEM by KDU-ČSL ve sněmovních volbách dostala 6,7 procenta, Centrum pro výzkum veřejného mínění (CVVM) straně v červnu přisuzovalo 7,5 procenta. Bělobrádek podle Euro.cz řekl, že ihned rezignuje na post předsedy strany, pokud by konečný výsledek klesl pod úroveň z roku 2013. "To je snad samozřejmé ve slušné společnosti. To je, jako kdybyste se zeptal, jestli je dobré smrkat do rukávu. To (rezignace) snad patří k nějaké politické kultuře," cituje Bělobrádka server.

Lidovci v tomto týdnu představili svou vlastní kampaň, kterou museli narychlo vymyslet po rozchodu se Starosty a nezávislými (STAN). Koalice těchto dvou stran ve většině průzkumů z posledních několika měsíců nedosáhla na desetiprocentní zisk nutný pro vstup do Sněmovny.

Lidovci mají při samostatné kandidatuře ambice dosáhnout zhruba na sedm až devět procent. "Každý hlas, který bude navíc oproti minulému zisku, budu považovat za úspěch. Ve všech volbách za těch sedm let, co jsem předseda, jsme dosáhli lepšího výsledku než předtím," řekl Bělobrádek na dotaz, jaký volební výsledek by považoval za úspěch.

Lidovce Bělobrádek vede od listopadu 2010 a v roce 2013 je po tříleté pauze dovedl zpět do křesel v Poslanecké sněmovně. Letos v květnu na sjezdu KDU-ČSL uspěl počtvrté ve volbě předsedy proti Jiřímu Čunkovi, když získal 84 procent hlasů.