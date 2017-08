Babiš a Faltýnek mají být vydáni k trestnímu stíhání kvůli Čapímu hnízdu | E15.cz

Šéf hnutí ANO vnímá vývoj kauzy jako ovlivnit volby. "O těchto plánech jsem poprvé slyšel už v dubnu, povídali si o tom poslanci ve Sněmovně. Načasování je jasné, je to snaha ovlivnit volby. Jsme jak v 50. letech,“ uvedl Babiš pro Právo.

Sněmovní mandátový a imunitní výbor se má žádostí zabývat 18. srpna, vyplývá z pozvánky na jednání. Sněmovna by se pak měla žádostí zabývat na své nejbližší schůzi, která začne v úterý 5. září.

Poslance ani senátora nelze podle Ústavy trestně stíhat bez souhlasu komory, jejímž je členem. Pokud Sněmovna nebo Senát souhlas odepře, je stíhání vyloučeno po dobu trvání mandátu. Policie ho může případně obvinit až potom, co mu skončí mandát.

Babiš čelí v souvislosti s Čapím hnízdem od sklonku roku 2015 trestnímu oznámení. Farma patřila do přelomu let 2007 a 2008 do Babišova Agrofertu. Poté změnila formu vlastnictví, a nebylo tak možné dohledat jejího majitele.

Díky změně dosáhla na padesátimilionovou evropskou dotaci. Po několika letech, kdy dodržovala dotační podmínku, se vrátila mezi firmy Agrofertu. Babiš na mimořádné schůzi Sněmovny svolané z popudu opozice řekl, že v době získání dotace vlastnily farmu jeho dvě dospělé děti a bratr jeho partnerky.

Vývoj událostí si můžete prohlédnout níže: