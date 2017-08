Posílali jsme peníze ODS, tvrdí Babiš v další nahrávce. Strana o žádném daru neví | E15.cz

Předseda hnutí ANO Andrej Babiš podle svých slov prý posílal Občanské demokratické straně peníze, aby sociální demokracie v čele s Bohuslavem Sobotkou nevyhrála v roce 2013 volby. Bylo to předtím, než sám založil vlastní politické hnutí. Babiš to říká na nové nahrávce, kterou získal Radiožurnál.

Nahrávka tentokrát nepochází z dílny anonymní twitterové skupiny Julius Šuman, ale publikovali ji reportéři Radiožurnálu, když pátrali po Šumanově totožnosti. Babiš na záznamu hovoří se dvěma pražskými podnikateli, kteří ho tehdy žádali o podporu pro své nové politické strany.

„Sobotka vyhrá volby, zvýší daně a my půjdeme do haj*lu. Copak Sobotka s Haškom může řídit tuto zemi? Co já dělám? Já jsem proti sociální demokracii. ODSka, ODSka, dneska Nečas chodí a žádá o peníze, ale my jsme si spočítali, kolik jsme tam dali peněz a kolik jsme dostali, no,” říká na záznamu exministr financí Babiš.

Nahrávku pořídil v roce 2012 na svůj mobil jeden z podnikatelů. „Já jsem to nebyl, dozvěděl jsem se o tom až po tom, co to kolega nahrál,” řekl pro Radiožurnál Filip Rajchart, který byl jedním ze tří účastníků hovoru a který autenticitu nahrávky potvrdil. Jeho kolega je podle Rajcharta nezvěstný, zmizel z Česka před několika lety. Sám Babiš odmítl nahrávku komentovat.

Záznam je dlouhý dvě a půl minuty, Radiožurnál zveřejnil necelou půlminutu:

Ve výročních zprávách ODS se však o žádném daru od Andreje Babiše nepíše, což potvrdila i sama strana. „My jsme v účetnictví ODS žádnou takovou finanční transakci od Andreje Babiše nebo jeho firem nedohledali,” uvedl pro Radiožurnál místopředseda ODS Martin Kupka.

Babiš měl nicméně blízko ke klíčovým lidem, kteří se pohybovali kolem vedení ODS, jako například Ivo Rittig, Marek Dalík či Ivan Langer. Na Babišovu spojitost s těmito lidmi upozornila před několika měsíci i skupina Julius Šuman.