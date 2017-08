Poslanci budou dál jednat o vydání Babiše až na konci srpna. Čeká se na Faltýnka na dovolené | E15.cz

Babiše s Faltýnkem chce policie obvinit kvůli možnému dotačnímu podvodu při stavbě farmy Čapí hnízdo v Olbramovicích, vinu oba odmítají a považují to za předvolební tah. Podle policie se měli dopustit dvou trestných činů – dotačního podvodu a poškození finančních zájmů EU.

Na příští schůzi chce výbor vyslechnout oba poslance a dát jim prostor se vyjádřit. Pak by se výbor měl usnést na doporučení pro Poslaneckou sněmovnu, která bude mít konečné slovo o případném vydání.

Čapí hnízdo: čtěte, jak se vyvíjela Babišova kauza s padesátimilionovou dotací

Sněmovna by měla jednat o zbavení imunity obou poslanců na nejbližší schůzi, která začne 5. září. Pokud budou Babiš a Faltýnek znovu zvoleni v říjnových volbách, bude muset nové složení Sněmovny o vydání hlasovat znovu, protože zvolením nabydou poslanci znovu imunitu.

Babiš ve čtvrtek řekl, že požádal výbor o nahlédnutí do policejní žádosti. Výbor si policejní žádost u dozorujícího státního zástupce vyžádal, ten také rozhodne o tom, zda do žádosti budou moci nahlédnout Babiš s Faltýnkem.

“Na dnešním jednání jsme se usnesli, že požádáme o možnost, aby se pan poslanec Faltýnek a pan poslanec Babiš seznámili s tou žádostí, ale až po předchozím souhlasu státního zástupce,” řekla Němcová. Pokud by zástupce souhlasil, poslanci by do spisu směli podle Němcové nahlédnout pouze osobně na výboru, nesměli by si ho odnášet, pořizovat kopie, ani předávat advokátům.

Podle Němcové je schůze naplánovaná až na konec srpna kvůli dovolené Faltýnka, nepředpokládá však, že by výbor nestihl rozhodnout do začátku sněmovní schůze. Výbor rovněž stanovil dva zpravodaje Stanislava Humla (ČSSD) a Jiřího Dolejše (KSČM).

“Nechceme posuzovat nashromážděné důkazy, nás zajímá jediná rovina politické imunity, tedy jestli se na ten případ vztahuje politická imunita,” uvedl Dolejš.

“Mandátový a imunitní výbor ani Poslanecká sněmovna nejsou soud, takže nemá smysl hodnotit důkazy. Mám z toho popravdě trochu husí kůži, protože pokud přijde nějakých tisíc stran, bude opravdu problematické se v tom orientovat. Ale nemyslím si, že bude lhůta nějak ohrožena,” řekl Huml.

Výbor rovněž na konec srpna pozval vyšetřovatele krajského ředitelství policie v Praze a zástupce městského státního zastupitelství v Praze.

Předseda hnutí ANO Babiš čelí trestnímu oznámení v souvislosti s padesátimilionovou dotací, kterou získala farma Čapí hnízdo. To ze začátku patřilo do Babišova Agrofertu, poté však změnilo formu vlastnictví a bylo převedeno na anonymní akcie, čímž se zatajili skuteční majitelé farmy. Díky změně dosáhla farma na padesátimilionovou evropskou dotaci, která byla určena pro malé a střední podniky.

Minulý rok na mimořádné sněmovní schůzi, kterou svolala opozice, Babiš řekl, že anonymními majiteli byli v té době jeho dvě dospělé děti a bratr jeho nynější manželky Moniky Martin Herodes. Policie je rovněž podezřívá z účasti na podvodu.

V roce 2013, kdy končily dotační podmínky, se farma vrátila do skupiny Agrofert. Babiše policie podezřívá z toho, že svou rodinu řídil, aby dosáhl na dotaci, na kterou by s Agrofertem v zádech neměl nárok.

Faltýnek je podezřelý, že pomáhal účelově vyvést farmu z Babišova holdingu za účelem získání dotace. V březnu 2016 začal s vyšetřováním i Evropský úřad proti podvodům (OLAF), který by měl rozhodnout do konce letošního roku.