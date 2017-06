Poslanci projednají rychlejší zasílání vojáků na mise či napíchnutí internetu rozvědkou | E15.cz

• Ambicí koalice je podle premiéra Bohuslava Sobotky (ČSSD) dokončit do říjnových voleb projednávání 35 návrhů. Jde o předlohy, které jsou v Poslanecké sněmovně ve druhém a v závěrečném třetím čtení. Do Senátu by tak měly doputovat ústavní novela o držení zbraní, růst plateb za státní pojištěnce nebo snížení hranice pro doplatky za léky • Šanci mají také zákony o ochraně ovzduší, o platebním styku a o soukromých bezpečnostních agenturách. Pokud se nesejdou na mimořádném jednáni, čeká poslance poslední schůze v září •Insolvenční zákon, zákony o sociálním bydlení nebo zálohovaném výživném či novelu zákoníku práce už vláda odpískala