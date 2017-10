Předák Středula: Nová vláda ANO, ČSSD a lidovců by nebyla stejná | E15.cz

O předsedovi ČMKOS Josefu Středulovi se začalo mluvit jako o možném spasiteli sociální demokracie po prohraných sněmovních volbách. Sám ale o vstupu do řad ČSSD neuvažuje. Nyní by si přál, aby z voleb vzešla „moudrá vláda“ a aby se nenaplnily jeho obavy z oligarchizace vlády.

Co říkáte tomu, že ve volbách tradiční levice, která bývá oporou odborů, propadla?

Je to jasný vzkaz voličů, jaké mají názory. Není to demokratický deficit. Druhá věc je, jaké to bude mít důsledky. To se teprve uvidí. Vítěz je znám, ale velkou neznámou zůstává koalice, vláda, vládní prohlášení. Bude také záležet na osobnostech konkrétních ministrů. Kdo to bude, o tom teď nevíme vůbec nic. Zjevné je, že programové průniky v případných koalicích se budou hledat obtížně.

Před volbami jste říkal, že se obáváte oligarchizace vlády. Tyto obavy trvají?

Ano. Nejlepší bude, když to tak nedopadne a ty obavy se ukážou jako liché.

Jakou vládu by si mohly odbory přát za současné situace?

Vládu moudrou. Předpokládám, že vláda, která vznikne, nebude chtít dělat revoluční kroky, a bude chtít udržet sociální smír. Z minulosti je zjevné, že strany, které ve vládě dělaly revoluční změny zákonů, v následujících volbách propadly. I nová vláda by si měla uvědomovat, že nejpozději za čtyři roky budou další volby, a dělat spíš evoluční postupné změny.

Nebude ve sněmovně hlas odborů slabší, když z ní vypadla řada poslanců ČSSD a KSČM včetně bývalého odborového předáka Jaroslava Zavadila?

Není to otázka jedné osobnosti, která by byla historicky spjatá s odbory. To bych mohl říct, že bývalý předseda Milan Štěch je stále předsedou Senátu, a tedy se nic nemění. Jednáme v rámci tripartity i v parlamentu s tím, kdo je zvolený. Budeme znovu jednat a dál prosazovat svoji kampaň Konec levné práce. Neočekávám snížení významu role odborů.

Teď se v ČSSD objevují hlasy, že byste se mohl objevit v jejím vedení. Uvažujete o tom, že byste si dal do ČSSD přihlášku?

Nikdo mě s tím neoslovil. Přijde mi, že to něco vypovídá, jestli se takto mluví o někom, kdo ani není členem strany. Pro mě je zásadní volební sněm ČMKOS v dubnu příští rok. Myslím, že by člověk v mé funkci měl usilovat o to, aby byl potvrzený. Na druhou stranu je milé, když někdo o předákovi odborů tak pozitivně.

Máte názor na to, jestli by ČSSD měla jít znovu do vlády s ANO a lidovci?

Je na politických stranách, aby si rozmyslely, jestli do vlády jít. Končící vláda za sebou má velké úspěchy. Nová vláda těchto tří stran by ale nebyla stejná. Je něco jiného, když se strana účastní koalice, ale nenese odpovědnost předsedy vlády a něco jiného, když má dominantní postavení. Je také otázka, jak by byla rozložená ministerstva.

Hájilo ANO v posledních letech priority odborů?

Někdy ano, jindy ne. Odbory jsou zastáncem všech nástrojů proti daňovým únikům. Podporují proto mimo jiné další rozšíření EET.