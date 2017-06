Priorita nového ministra školství: peníze pro univerzity | E15.cz

Štech dosud působil jako náměstek exministryně Kateřiny Valachové a rezort dobře zná. Příliš platné mu to ale nebude. Hlavní střet ho čeká na ministerstvu financí, kde by měl vybojovat pro školství dostatek financí na příští rok. Však také na otázku, co považuje za hlavní úkol, odpovídá jednoznačně: „Záležitost rozpočtu, který v první verzi absolutně neodpovídá tomu, jak to bylo nastaveno a připraveno.“

Prakticky okamžitě bude muset nový ministr ve sněmovně obhajovat kariérní řád pro učitele. Návrh státního rozpočtu na rok 2018, jak jej představil ministr financí Ivan Pilný (ANO), pobouřil hlavně rektory vysokých škol. Podle České konference rektorů je vztah současné vlády k vysokému školství nejhorší od roku 1989 a ve vzduchu visí možnost stávky. Respektive varování.

„Pokud nedojde k nápravě, lze těžko očekávat, že semestr na školách začne v obvyklou dobu,“ říká rektor brněnské Masarykovy univerzity Mikuláš Bek. Nejen podle něho má řada akademiků na vysokých školách nižší plat než učitelé základních a středních škol. Vysoké školství je dlouhodobě podfinancované. K rektorům, kteří v otevřeném dopise vyzvali premiéra Bohuslava Sobotku (ČSSD), aby zajistil dodržení vládního slibu o zvýšení financování vysokých škol, se přidala i studentská komora Rady vysokých škol.

Na nový model financování veřejných vysokých škol údajně chybí 4,5 miliardy korun. Sliby, že rozpočet vysokých škol poroste, nebyly podle rektorů splněny ani v rozpočtu loni, ani letos, a podle návrhu rozpočtu nebudou splněny ani příští rok. Na požadavky rektorů ministr Pilný reagoval prohlášením, že vysoké školy mají obrovské rezervy, které lijí do betonu, protože stavějí nové budovy.

Premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD) hodlá požadavky vysokých škol podpořit. Vláda se k jednání o rozpočtu na příští rok vrátí na konci srpna, přes léto se bude ministr financí potýkat se šéfy jednotlivých rezortů.