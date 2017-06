Profil: Stanislav Štech - Akademik a nestraník se srdcem levičáka | E15.cz

Profesor v oboru pedagogické psychologie, který od roku 1983 dosud působí na katedře psychologie Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy a publikoval více než 120 odborných prací. Také vnímá školství přísně očima odborníka. Štech se sešel se Zemanem. Plánuje podpořit vysoké školy Velmi si zakládá na svých znalostech a netěší jej, když o školství diskutují, nebo dokonce spolurozhodují laici, rodiče, neziskovky nebo zájmová sdružení. Zkrátka lidé bez silného akademického zázemí. Skutečných odborníků, osobností schopných kultivovat vzdělávací politiku je podle Štecha málo. „Názorová pestrost má smysl jen tehdy, když se spolu baví lidé, kteří o věci opravdu něco vědí,“ napsal před časem Štech. Babiš představil rozsáhlou vizi. Její financování ale neřeší

Na ministerstvu školství je od roku 2015 od nástupu ministryně Kateřiny Valachové (ČSSD), a to na pozici politického náměstka. Od roku 2014 je poradcem premiéra Bohuslava Sobotky (ČSSD) pro oblast školství a podílí se i na volebním programu sociální demokracie. S politickou kariérou ovšem prý do budoucna nepočítá. Už dříve ČSSD uvažovala, že akademika Štecha na úřad školství povolá, a to když musel přede dvěma lety rezignovat její ministr Marcel Chládek.

V tuto chvíli sice není Štech členem žádné politické strany, jako nestraník však neúspěšně kandidoval za ČSSD v posledních senátních volbách. Sám o sobě říká, že byl vždy levicově orientovaný. V letech 1983 až 1990 byl členem KSČ.