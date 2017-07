Šašek provokuje: Získají si Zeman a Babiš mladé tím, že je naženou na učňáky? Radši ať změní slovník | E15.cz

Ne že by byl šašek interním šetřením překvapen. Sedm z deseti oslovených ve věku 16 – 18 let umí nejen číst a psát v mateřštině, to zvládají všichni, ale navíc hovoří minimálně jedním dalším jazykem. Puberťáci se rovněž orientují v geopolitickém dění.

Pak se asi nelze příliš divit, že by se ani jeden z oslovených nikdy nepřihlásil na učňovský obor. Vědí totiž, že české státní střední školství je úžasný fenomén, ale ty učňáky? Prý darmo mluvit. A i kdyby snad mělo dojít k jejich lepšímu sepjetí s praxí, jak navrhuje Babiš, oslovení respondenti stejně chtějí dostudovat, získat zkušenosti v cizině a pak založit vlastní firmy. Čili se vydat do vod malých a středních firem, které jsou podle šéfa hnutí ANO „na prd“, když země prý potřebuje stát na velkém průmyslu, jak zní jedna z jeho už legendárních hlášek.

Šaškův průzkum ukázal i další věc, šest z deseti oslovených pubescentů aktivně sportuje. A rádo a mají kde, stačí se prý zajímat. Čili ani v tomto směru se na ambiciózní plány mocipánů příliš spoléhat nechtějí a ani nemusejí. Byť samozřejmě vize „více sportovišť“ zní lákavě téměř každému a kdo by proti ní protestoval.

Další záludná otázka byla: A co manuální práce? Pět z deseti oslovených jasně řeklo, že víkendová činnost s krumpáčen, lopatou či rýčem je baví a zvládají ji. A to je vlastně svým druhem sport i učňovský obor zároveň. Jde to i bez politiků.

Poslední a neméně důležitou informací, kterou chtěl šašek ve svém průzkumu získat bylo: Jak navazujete kontakt s opačným pohlavím. Jednoznačně se prý osvědčilo sousloví typu „Ahoj šťávo. Kam tečeš?“ či „Ahoj šťávo, chceš naplnit?“ Možná genderově nekorektní, ale upřímné.

Tak se šašek uklidnil, není to s tou současnou mládeží tak hrozné. Puberťáci jsou stále stejní. Již tisíce let a to je dobře. Možná by jim tak politici mohli naslouchat o něco více, když už se předhánějí v prezentování různých vizí „pro naše děti“. A kdyby svůj slovník rovnou i částečně zkusili vyměnit za ten puberťácký, asi by také zásadní chybu neudělali. Takhle, ono to stejně o moc horší být už nemůže, to ne že by šašek nutně hýkal nad každým mládežnickým pseudovýstřelkem, co se jeví být zaručeně cool. Ale tak tedy čau lidi a nazdar šťávo. A víte, co je to šťáva...?