Schwarzenberg: ANO je stejně nebezpečné jako komunisti | E15.cz

Dnem vyhlášení podzimních sněmovních voleb de facto začala předvolební kampaň. O čem podle vás letošní volby budou? O čem se v nich bude rozhodovat?

Bude se rozhodovat o několika otázkách. Zajisté bude hlavním tématem Andrej Babiš a jeho vliv, o tom není pochyb. Další klíčovou otázkou voleb bude Evropská unie a přijetí eura. Tématem zajisté bude také budoucnost živnostníků nebo elektronická evidence tržeb, která mnoha lidem stále vadí. Krátce po parlamentních volbách – už v lednu – budou prezidentské volby, samozřejmě se i toto téma promítne do voleb sněmovních. Obě kampaně budou do značné míry splývat.

Pokud jde o Andreje Babiše, podle všech sociologických šetření to v tuto chvíli vypadá, že volby vyhraje. V čem podle vás spočívá jeho hrozba pro budoucnost české demokracie?

Není dobré, pokud někdo disponuje převelikou mocí. Není dobré, pokud má někdo moc nejen politickou, ale také hospodářskou a mediální. Co je moc, to je moc.

A teď vám něco řeknu: pětatřicet let mého života jsem provozoval zemědělství, a vím, že po druhé světové válce neexistuje žádné hospodářské odvětví tak závislé na dotacích – ať už státních, nebo evropských – jako právě zemědělství. No, a tyto dotace rozděluje ministerstvo financí. A pokud největší vlastník půdy a největší zemědělec zároveň rozdává dotace, tak mi tady něco nesedí.

Pokud jsem zmiňoval, že má hnutí ANO vysoké preference, nepochybně to souvisí také se slabostí jeho protivníků. Kde spatřujete příčiny toho, že tradiční pravice, tedy ODS a TOP 09, má v součtu podporu okolo dvaceti procent voličů?

Zdá se, že nám preference bohu díky přece jen pomalu stoupají. Ale máte pravdu. Popravdě řečeno jsme strašně doplatili na minulou vládu.

Proč myslíte?

Ze dvou důvodů. Minulá vláda byla u moci v čase hospodářské krize, a lidé přičítají hospodářskou situaci vždycky vládě, přitom v případě malého státu, jakým je Česká republika, vláda nemá na pokles nebo růst hospodářství nijak zásadní vliv. Naopak Sobotkova vláda nastoupila v čase, kdy šla ekonomika nahoru a lidé tudíž přičítají dobrou ekonomickou kondici jí. Za druhé nás poškodily rozličné kauzy, jmenovat můžu Věci veřejné, Janu Nagyovou (dnes Nečasovou) a další skandály.

Neudělali jste přece jen ve vládě ale také nějaké chyby? Pokud byste měli tu možnost, co byste dělali jinak?

Udělali jsme jednu chybu, kterou lze ale dobře odůvodnit. Zpětně je zřejmé, že jsme příliš utáhli šrouby. Avšak my jsme tehdy nevěděli, jak dlouho bude hospodářská krize trvat.

TOP 09 vznikla v roce 2009, v prvních sněmovních volbách, kterých jste se účastnili, tedy v roce 2010, jste obdrželi necelých sedmnáct procent hlasů, v současné době se pohybujete pod deseti procenty. Jaký je váš cíl směrem k letošním volbám?

Určitě bychom měli usilovat o dvouciferné číslo, někam k dvanácti až patnácti procentům hlasů. Musím k tomu říct toto: v poslední době mám dobrý pocit. Zatímco poslední dva tři roky, kdy jsem jezdil po zemích českých, bylo naše působení mdlé, tak nyní se něco mění. Dříve jsem vídával stále stejné lidi, strana personálně stagnovala, teď se mi ale zdá, že se na nás začínají obracet zcela noví lidé, úplně neznámé obličeje.

Ve společnosti se něco evidentně děje, lidé se ptají, diskutují, najednou jako by se probudili. Zkrátka, poslední dva měsíce zjišťuju, že je o nás větší zájem. A platí to i o místech, kde bych to s ohledem na své dosavadní zkušenosti vůbec nečekal. Přiznávám ale, že to není hlavně naše zásluha, vděčím za to panu prezidentovi, panu Babišovi a do jisté míry také panu premiérovi.

Ale přece jenom: v roce 2010 i v roce 2013 jste mimo jiné kandidovali v předvolební koalici se Starosty a nezávislými. Letos jdete do voleb poprvé bez nich. Nemůže vás to oslabit?

Nemyslím si to. STAN má nyní podporu okolo dvou procent. Starostové jsou na tom podobně, jako lidovci, také proto kandidují společně: potřebují být ve vládě, a to proto, že problémy starostů může řešit pouze vláda.

Neutrpíte odchodem Starostů a nezávislých v tom ohledu, že budete mít problém je nahradit personálně? Daří se vám doplňovat kádry? Není to tak, že je TOP 09 stranou dvou můžu: Karla Schwarzenberga a Miroslava Kalouska?

Není to tak. Znovu opakuju, výsledkem posledních událostí je, že se na nás obracejí úplně noví lidé. A spousta mladých lidí. Před třemi lety bych měl v tomto ohledu obavy, teď je už nemám.

Pojďme zpět k podzimním volbám. Jedna věc je volby vyhrát, další je koaliční potenciál jednotlivých stran a schopnost sestavit většinovou vládu. Umíte si představit, že hnutí ANO sice vyhraje volby, ale nesestaví vládu?

Můžu si představit, že všechny demokratické strany odmítnou spolupracovat ve vládě s Andrejem Babišem, potom by ale nepochybně vládl s tichou podporou KSČM.

Váš předseda Miroslav Kalousek vyloučil spolupráci na vládní úrovni jak s hnutím ANO, tak s komunisty. Co když bude ale po volbách situace taková, že jak hnutí ANO, tak blok všech demokratických stran, se k tomu, aby měly ve sněmovně většinu, neobejdou bez komunistů. Jinak řečeno, vy dopředu vylučujete, že by po volbách mohla vzniknout koalice složená z bloku všech demokratických stran s podporou KSČM?

Ano, já bych byl proti. Ani jednu stranu – tedy ANO a KSČM – nepovažujeme za demokratickou. Pokud jde o KSČM, nemusím nic vysvětlovat. A pokud jde o hnutí ANO, je to strana vůdcovského typu. Takové jsem zažil v mém dětství, je top strana, ve které vše závisí na jejím vůdci.

Tím ale naznačujete, že jsou pro naši současnost, nebavme se nyní o čtyřicetileté vládě komunistů, ale o roce 2017, oproti Babišovi nebezpečnější komunisté…

Jak mi jednou řekl jeden Maďar, který nosil vysoké boty: je mi poměrně jedno, jestli mi někdo čůrá do levé, nebo do pravé boty… Není v tom velký rozdíl.

Když se nad tím zamyslíte, v čem dneska vlastně spočívá hrozba komunistů? Pokud se na ně třeba podíváte ve sněmovně…

Je pravda, že jsou naši komunisté trochu omšelí. Ve sněmovně jsou to staří dědci. Co mě ale znepokojuje, a platí to také o extrémní pravici, je jejich vazba na Rusko. Musím říct, že obdivuju Vladimíra Vladimíroviče, jak si dokáže udržovat dobré vztahy na obě strany…

Už jste to naznačil: několik měsíců po sněmovních budou prezidentské volby. Jak vlastně hodnotíte působení Miloše Zemana na Hradě?

Bohužel je to smutná kapitola českých dějin. Bylo to horší, než jsem očekával. Obávala jsem se toho, proto jsem proti Zemanovi také kandidoval. Považoval jsem to za svou povinnost, ačkoli mi bylo jasné, že mám prachmizerné šance…

A s ohledem na tuto vaši zkušenost, umíte si představit, že v těch nadcházejících volbách Miloše Zemana někdo porazí?

Doufám. Musím říct, že za mnou chodí spousta lidí a přiznává, že volili Zemana a že to byl velký omyl. Spousta lidí přece jen prohlédla. A pokud se objeví věrohodný kandidát, tak má slušnou šanci prezidentské volby vyhrát.

A objeví se?

Myslím, že jo.

Z dosavadních protikandidátů Miloše Zemana není ani jeden spojen s některou z politických stran. Jakou strategii byste právě politickým stranám doporučoval? Měly by například hledat společného kandidáta?

Doufám, že ano. Do konce léta by mělo být jasno.