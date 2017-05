Šéf kampaně ČSSD Birke prý přesně ví, co dokáží sociální sítě. Sobotka má zazářit na YouTube | E15.cz

Volební kampaně přešly do 21. století a ČSSD nesmí zůstat pozadu, tvrdí volební manažer strany a náchodský starosta Jan Birke. Využít tak chce třeba analytický geotargeting, který sociální demokracii přesně ukáže lokality, v nichž mají šanci získat voliče, a do jakých míst se nemá cenu vydávat. Klíčové budou i sociální sítě. Pomoct by s nimi měl straně jeden z nejsilnějších hráčů na českém trhu.

Tématicky se sociální demokracie snaží o obrat vlevo, důraz chce klást mimo jiné na rodinu. Jak pokračuje debata kolem zavedení progresivní daně, která vzbudila kontroverzi?

„Částku padesát tisíc korun v tuto chvíli diskutujeme. Předpokládám, že bude navýšena. Nechci říkat nějakou hranici, ale zcela určitě bude vyšší. Budeme se pohybovat mezi 70 a 80 tisíci,“ řekl pro info.cz Birke. Jak moc ho inspiruje Jiří Paroubek? Co si myslí o odchodu Jeronýma Tejce? A s kým by nešel do koalice? O tom všem mluvil volební manažer ČSSD ve velkém rozhovoru pro portál Info.cz.

Poslední průzkum pro Českou televizi přisuzuje ČSSD podporu kolem 12 procent. Jak se vám na taková čísla jako volebnímu manažerovi dívá?

Když si to zanalyzuji, tak průzkumům přestávám rozumět. Pokud mluvím o sociální demokracii, tak se rozpětí pohybuje od 12,5 procenta z průzkumu pro ČT. Jiný průzkum z minulého týdne se točil kolem dvaceti procent. To je rozdíl 7,5 procenta.

Tedy strašně moc. Já bych pochopil rozmezí do pěti procent, to je statistická odchylka. Můžu tady samozřejmě odpovídat, že je ještě dlouho před volbami. Ne. I s kolegy se vážně zaobíráme všemi aspekty, nebereme nic na lehkou váhu. Nepodceňujeme jakýkoliv průzkum.

Zneklidňuje vás to?

Spíš motivuje. Děláme analýzy, zda strategie, která byla odstartována na sjezdu sociální demokracie, tedy otočení kormidlem doleva, hledání levicových témat a návrat k levicovým voličům, je správná.

Jak moc chcete pracovat se sociologickými průzkumy a různými analytickými nástroji?

Volební kampaně přešly do 21. století a my nemůžeme zůstat pozadu. Ať už je to cílení na voliče, online kampaně, elektronická média nebo další a další momenty.

Všechno do sebe musí zapadat. Přiznám se, že nový je pro nás třeba geotargeting. Já jsem ještě před půl rokem nevěděl, co to je. Dnes už vím, že to bude jeden z nástrojů, které s největší pravděpodobností budeme používat.

Jak byste geotargeting popsal?

Zjednodušeně řečeno je to mapa měst, kde je jasně popsáno, v kterých místech se vyskytují voliči levice a kde pravice. Je zbytečné chodit do míst, kde jsou voliče pravice. Je lepší se spíše soustřeďovat na místa, kde jsou voliči levice. Tím šetříte finanční prostředky.

Takže v praxi vám tento analytický nástroj řekne, že třeba Beroun je pravicové město a vy se ho vzdáte?

Ne, my se zaměříme v Berouně na ty lokality, kde jsou levicoví voliči. A díky geotargetingu jsme schopni je najít.

Nějakou dobu jste strávil jako spolupracovník Jiřího Paroubka. Jak moc je pro vás jeho někdejší kampaň do parlamentních voleb inspirací?

Když pracujete s člověkem více než pět let 16 hodin denně, tak se od něj celou řadu věcí naučíte nebo ho začnete kopírovat. Já se přiznám, že od Jiřího Paroubka jsem si odnesl celou řadu věcí: obrovské nasazení, pracovitost, touhu dotahovat věci do konce, identifikovat problém a zároveň ho řešit. V tom byl brilantní. Jako jeho spolupracovník jsem si je vzal i pro sebe. A samozřejmě je aplikuji nejen ve volební kampani, ale už sedm let i jako starosta Náchodu.

Co na něm vnímáte kriticky?

Já vždycky říkám, že o šéfech, kteří prošli mým životem, nebudu mluvit ve špatném. Myslím, že už takhle jsem řekl až moc.

Když se vrátíme k vaší předvolební strategii: otočme kormidlo doleva, jak podle vašich analýz zatím funguje?

Vyhodnocujeme to. Máme před sebou několik etap. Zaprvé sestavujeme kandidátky. Dnes už jsou připravené. Tento týden budou schváleny na předsednictvu a budou puštěny do hlasování v rámci sociální demokracie. Druhým krokem je tvorba volebního programu. Na tom velmi intenzivně spolupracuji s místopředsedou Lubomírem Zaorálkem.

Připomeňte si projev B. Sobotky na sjezdu ČSSD: 1080p 720p 480p 360p 240p REKLAMA Sobotka střílel na Babiše: Nemá rád demokracii, chce absolutní moc a použije k tomu všechno • VIDEO Blesk TV

Rozhodli jsme se, že budeme oslovovat levicové voliče, ať už to jsou senioři, rodiny s dětmi nebo lidé, kteří chodí do práce. Pracujeme na tom i ve sněmovně. Minulý týden byla předmětem úspěchu rodičovská dovolená.

Nebo třeba zvýšení důchodů pozměňovacím návrhem Romana Sklenáka. To jsou levicová témata a já jsem rád, že se vracíme k jádru. Moje strategie je přitáhnout zpátky levicové voliče.

Kam utekli?

Máme pevné jádro. Ale některými neobratnými vyjádřeními nás všech voliči, kteří nebyli rozhodnutí, odešli do středu a doprava. K ANO a KDU-ČSL.

Bude v kampani stěžejní důraz na rodinu?

Nad věcmi velmi přemýšlíme, nechceme je dělat stylem pokus omyl. V sázce je hodně. Máme projekt Česko 20+. Chceme se bavit o tom, jak má vypadat Česká republika za dvacet let. Na druhou stranu půjde o témata, která se týkají rodiny, seniorů, lidé práce, ale i dopravy nebo IT technologií. Teď je velmi předčasné mluvit o příběhu voleb. Dáváme ho dohromady.

Příběh musí být komfortní nejen pro naše kandidáty, ale především pro naše voliče. Finále je 17.6., ten den chceme udělat programovou konferenci, kde představíme lídry, kandidátky i hlavní témata.

Na veřejnost už se ale dostal návrh progresivní daně. A vzbudil velké emoce. Jak to s ním v tuto chvíli vypadá?

My jsme byli asi před dvěma měsíci kritizování za to, že sociální demokracie nic nedělá, neudává témata. Tak jsme přišli s progresivní daní. Samozřejmě to zarezonovalo. Mě na tom mrzí několik momentů. Za prvé úplně zapadla bankovní daň, a ta je na tom přece primární. Podle mého názoru je ideální model ten, že banky, které dnes vyvádějí veškerý kapitál ven za hranice, tak je potřeba zdanit, aby tady finance zůstaly.

Pokud se vrátíme k progresivnímu zdanění fyzických osob, původní návrh byl hranice 50 tisíc korun. Posune se výše?

Částku padesát tisíc korun v tuto chvíli diskutujeme (hranice, od které by lidé na daních zaplatili víc - pozn. redakce). Předpokládám, že bude navýšena. Nechci říkat nějakou hranici, ale zcela určitě bude vyšší. Budeme se pohybovat mezi 70 a 80 tisíci. To je na rozhodnutí ekonomických expertů a předsedy vlády. Budeme to téma určitě vracet zpátky. Je otázka, jestli progresivní daň bude součástí toho balíku volebních témat. To teď nedokážu posoudit.

Domlouváte spolupráci s americkou agenturou STG, která by vám měla pomoct s kampaní. Jak jste daleko?

V tuto chvíli stále nemáme podepsanou smlouvu. Jsme v situaci, kdy identifikujeme prostor. Není to jednoduché. Skončila doba, kdy by tu agentura byla na plný úvazek. To by znamenalo obrovské finance. Pokud, tak to bude pouze konzultační část. Předpokládám, že do konce měsíce bude jasno, jak bude spolupráce vypadat.

Jak vám jsou vlastně blízké sociální sítě?

Mám poměrně živý Facebook jako starosta města. Pro mě je to hlásná trouba informací pro město. Twitter i Facebook jsou pro mě dneska už nedílnou součástí politického marketingu.

Přesně vím, co to umí. Stoprocentně s nimi počítám. Devadesát dva procent našich voličů je na sociálních sítích. Je to neuvěřitelné číslo. Vůbec bych třeba nepodceňoval seniory. Jsou dnes výbornými surfaři na sociálních sítích.

Máte ve svém týmu, kteří se právě sociálním sítím věnují?

Tým ještě nemám. Mám teď pouze konzultanty. Počítám s tím, že musíme na tuto věc najmout ty nejlepší hráče, protože tohle je podle mého názoru jedna z klíčových věcí této kampaně.

Kdo to bude?

Jsou tři nejsilnější hráči na trhu. Jeden z nich to určitě bude.