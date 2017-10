Skála po nejhorším výsledku KSČM: Musíme oslovit rozčarování, frustraci a hněv | E15.cz

Jaké jsou hlavní důvody dosažení nejhoršího výsledku KSČM ve volbách od roku 1992?

Hlavním důvodem je paradox spočívající v tom, že tyto volby byly hlavně o tématech, která jsme od počátku devadesátých let razili jenom my a potom hlavně my. Přesto na nich dokázali skórovat subjekty, které jsou méně okoukané. Témat se chopily ostřeji a radikálněji, než jak to voliči vnímali z naší strany.

Takže strana selhala v prezentaci svých témat?

Nemyslím, že je to otázka komunikace, prostor jsme měli v centrálních médiích větší než kdykoliv předtím. Jiná věc je, kdo a jak tam vystupoval. Tím nechci říct, že nám média sloužící dnešní ekonomické a politické moci budou nakloněna, tak to není, lze ale objektivně konstatovat, že až na pár šílených výstřelků nám média dávala větší prostor než dříve.

Mediální vystoupení kterých zástupců KSČM straně uškodila?

Není to na konkrétní jména.

Nejen v televizních debatách reprezentuje stranu výhradně Vojtěch Filip, míříte svou kritiku na něj?

Musíme se o tom poradit ve vlastních řadách. Někteří byli v médiích víc než jiní. Potíž je v tom, že volič vyhodnotil, že naději na změnu přináší jiné subjekty. Například Tomio Okamura, Piráti, ale i Andrej Babiš dokáží velmi razantně kritizovat, volič už ale nehledí na to, zda je za kritikou i návrh řešení problému. Naše parketa spočívá v tom, že my máme mít i řešení problémů. Obávám se, že jsme ji využili velmi nedostatečně.

Ve kterých stranách po dnešku najdeme nejvíce dříve komunisických voličů?

Někteří nesporně přešli k SPD, ne až tak masově k Pirátům, nepochybně pak přešli k ANO. Domnívali jsme se, že by k nám mohli přijít rozčarovaní voliči sociální demokracie. Zdá se, že to není masový fenomén.

Na co by se měla strana po historickém neúspěchu zaměřit do budoucna?

Co tvrdím, není řeč generála po bitvě. Říkám to hrozně nerad, ale volby mi daly za pravdu: necháváme si krást témata levou zadní od těch, co si to vůbec nezaslouží. Musíme znásobit schopnost oslovit rozčarování, rozladění, frustraci, hněv a motivy tohoto typu. Ve společnosti jsou to většinové jevy. Je absurdní, aby si je tak snadno osedlávaly subjekty typu miliardářova fanklubu.

Takže přidat na agresivitě v komunikaci s voliči?

Jde o to, abychom přicházeli s tím, v čem spočívá přidaná hodnota nás marxistů - my se nemáme pohybovat po povrchu, máme jít do anatomie problémů, jít po pupečních šňůrách, kde se to bere.

Uvedete konkrétní příklad?

Vezměte si migrační krizi a s ní nějakým způsobem provázanou vlnu terorismu. Soustavně se nás někdo snaží dostat do pozice užitečných idiotů. Buď budeme dělat úlitby sluníčkářům, nebo se přidáme na stranu křičení ani noha přes hraniční čáru a pomalu stavět kulometná hnízda.

Nemůžeme přijmout jedno, ani druhé. Vlna lidí valících se do Evropy - to jsou lidé, ne zvířata. Zatímco premiér říká, že se musí řešit příčiny a za tím udělá tečku, tak my musíme jít dál. Někdo ty země, odkud se ti lidi valí, zpustošil, způsobil změnu režimů. Ten někdo, a ne my všichni, musí zaplatit účet, reparace a investice do obnovy zemí. To je naše parketa, to nikdo neříká.

Lze čekat personální zemětřesení ve vedení KSČM?

Musíme se kolektivně zamyslet nad zásadními změnami ve své práci, je mimo jakou pochybnost. Bývá to tak, že když takové změny přichází, nesou sebou i personální změny.

Podíváme-li se na průběžné výsledky (cca v 16:45 hod), jaké lze čekat povolební konstrukce?

Nevylučuji, že Babiš a ANO nebudou ve vládě. Mohou se spojit čtyři pět šest subjektů a vytvořit vládního antibabiše. Pro jeho hnutí by to byla výhodná varianta, mohl by dál stupňovat svou kritiku toho, co mnohé těchto subjektů mají na kontě z minulosti, tím by mohl politicky skórovat. Příští volby mohou být předčasné, možná poměrně brzy. Sestavit funkční vládu za takto rozdaných karet, bude velmi tvrdý oříšek, který může brzy začít vybuchovat. KSČM musí násobit vlastní opoziční potenciál a zároveň se ve společnosti víc rozkročit, propojit se s odbory a silnými osobnostmi a postupně formovat politický blok.