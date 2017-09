Sněmovna vydala Babiše a Faltýnka k trestnímu stíhání. Poslanci ANO opustili sál | E15.cz

Pro vydání hlasovala vpodvečer většina přítomných poslanců, zdržel se však poslanecký klub ANO. Pro vydání Andreje Babiše hlasovalo 123 z přítomných 134 poslanců, proti byli čtyři. Pro vydání Faltýnka hlasovalo 120 ze 133 přihlášených poslanců, proti bylo pět. Babiš hlasoval pro své vydání, Faltýnek se zdržel. Při rozhodování o Faltýnkovi se zase zdržel Babiš, Faltýnek byl pro.

Proti Babišově vydání byli dva poslanci za Úsvit Jiří Štětina a Olga Havlová a dva nezařazení poslanci Petr Adam a Karel Pražák. Hlasování se zdrželi podle záznamu například Marie Benešová a Jiří Koskuba, oba za ČSSD, a také Jaroslav Borka (KSČM) a Jiří Koubek (TOP 09), jenž pak ale byl pro Faltýnkovo vydání. Koskuba se naopak proti Faltýnkovu vydání ke stíhání postavil. Nepodpořili je ani Robin Böhnish a Lukáš Pleticha (oba ČSSD), kteří se hlasování zdrželi. Stejně se podle záznamu vyjádřila i Miroslava Němcová (ODS), která ale následně uvedla, že nestihla hlasovat.

To, že poslanci ANO odešli ze sálu, označily ostatní strany za zvláštní. "Působí to poněkud podivně. Strana, která má v programu zrušení poslanecké imunity, tak najednou, když dojde na jejich poslance, tak odchází ze sálu a pak se nevrátí. Působí to, jako kdyby jim někdo zeshora zakázal se do toho sálu vrátit. Působí to velmi podivně a dokazuje to, že hnutí ANO není standardní demokratické hnutí," řekl šéf STAN Petr Gazdík. Martin Plíšek (TOP 09) to považuje za zbabělost.

Přestože opozice volala po zkrácení vleklé debaty a přistoupení k hlasování, poslanci a ministři z hnutí ANO diskuzi protahovali a neustále se střídali u řečnického pultíku. Ve více než sedmihodinové rozpravě několikrát zaznělo zpochybňování kvality policejní žádosti, činnosti policie a státního zastupitelství.

Andrej Babiš ve svém projevu zpochybnil informace ve vyšetřovacím spisu a útočil na ostatní politické strany. „Jde o to, jestli se po volbách vrátí ta neskutečná korupční hydra,“ řekl předseda ANO poslancům. Na konci projevu je ale požádal o vydání. "Já vás žádám o zbavení imunity, aby pravda vyšla najevo!" řekl Babiš, který hlasoval o svém vydání.

Pro své vydání hlasoval také Jaroslav Faltýnek, který útočil na práci policie. „Celá žádost je prošpikovaná výrazy jako fiktivní, účelový, návodný a podobně. Žádné důkazy o tom však nejsou. Není jasné, v čem má fiktivnost dané transakce být. Celá žádost byla šita horkou jehlou před blížícími se volbami,“ řekl Faltýnek poslancům.

O vydání obou poslanců bude muset nicméně rozhodnout i nové složení Sněmovny po říjnových volbách, neboť případným zvolením získají Babiš a Faltýnek znovu imunitu.

Sněmovna vydala Andreje Babiše a Jaroslava Faltýnka vydala k trestnímu stíhání. 18:13 ! Sněmovna začíná hlasovat. 18:03 ! Radek Vondráček, Helena Válková a Matěj Fichtner z hnutí ANO vystoupili z projevem, že se poslanecký klub hnutí ANO dohodl, že se neúčastní hlasování o vydání předsedy a místopředsedy Andreje Babiše a Jaroslava Faltýnka k trestnímu stíhání. Oba přitom avizovali, že pro své vydání hlasovat budou. "Nechceme se účastnit tohoto divadla," řekla Válková. 17:55 Předseda KDU-ČSL Pavel Bělobrádek vystoupil před novináři. "Diváci si dnes mohli vyslechnout a podívat se, jak často probíhala vládní a koaliční jednání. Musím říct, že nebylo jednoduché chladit horké hlavy, a lidovci nechtěli jakkoli komentovat a vstupovat do této velmi zbytečné a někdy trapné diskuze," řekl Bělobrádek. Poslanci ČSSD a ANO podle něj využili této situace k osobním výčitkám. "Zazněla i slova, která do této schůze nepatří. Mohli jsme si to ušetřit a projednat spoustu dalších zákonů," dodal. 17:40 Poslanecký klub ANO požádal o půlhodinovou přestávku, aby se mohl poradit. V 18:10 přistoupí poslanci k hlasování. 17:31 Rozprava po takřka sedmi hodinách končí a Sněmovna se připravuje na hlasování. Ještě předtím vystoupí zpravodajové Stanislav Huml (ČSSD) a Jiří Dolejš (KSČM) se závěrečnými projevy. "Poté, co jsme strávili užitečných sedm hodin, tak jsme zpátky na začátku. Shodli jsme se na tom, že o vině rozhodují soudy, a na nás je rozhodnout i imunitě," řekl Jiří Dolejš. 17:30 Ostatní poslanci vyzývají zástupce ANO, aby debatu ukončili a šlo se hlasovat. Babiš i Faltýnek požádali o zbavení imunity a sami pro své vydání budou hlasovat. Jejich straníci však celý den přesvědčují Sněmovnu, proč by tomu tak být nemělo. 17:23 Z debaty o vydání dvou poslanců se stala ostudná koaliční přestřelka mezi ANO a ČSSD. Už aby tato zoufalá vláda skončila. — Petr Fiala (@P_Fiala) 6. září 2017 17:17 Rozprava se chýlí ke konci, debata se odchýlila a točí se kolem OKD a sídliště Písnice. Několik posledních poslanců je přihlášeno k posledním projevům. 16:40 "Vypadá to, že debata je u konce a já jsem strašně rád. Doufám, že za náš klub už nikdo debatovat nebude," řekl Andrej Babiš, na což reagovala Sněmovna smíchem. Zopakoval, že jde o zpolitizovanou kauzu a mimo jiné osočil Českou televizi z toho, že o Čapím hnízdu opakovaně lhala. Babiš také řekl, že bude hlasovat pro své vydání. Andrej Babiš požádal Poslaneckou sněmovnu o zbavení imunity a vydání k trestnímu stíhání kvůli farmě Čapí hnízdo 16:32 "Nelze než smeknout před komunikačními schopnostmi poslanců ANO. Už tady víc než šest hodin debatujeme o technikáliích," reagoval na debatu Miroslav Kalousek (TOP 09). Debata se nicméně nejspíš chýlí ke konci. 16:25 Originálně pojal svůj projev poslanec ANO Matěj Fichtner, který chtěl prakticky ukázat, jak policie "vytvořila" kauzu Čapí hnízdo. Nejdřív ukázal obrázek běžné krávy, pak vytáhl druhý list. "Toto je tentýž obrázek, ale té krávě někdo přimaloval rohy, přeškrtl vemeno a teď říká, že je to býk," uvedl Fichtner. Poslankyně ODS Jana Černochová na to odvětila: "Pak byl vykastrovaný a byl by to vůl, pane kolego." 16:00 Debata pokračuje v podobném duchu jako doteď, kdy se osočují poslanci ANO s ostatními kolegy. Tématem je nejčastěji znění policejní žádosti o vydání. Sněmovna o tématu jedná již přes pět hodin. 15:40 Martin Komárek z hnutí ANO se rovněž přidal ke kritikům policejní žádosti, přitom si rýpnul do předsedy lidovců Pavla Bělobrádka. "Kdyby mi takovou žádost poslal veterinář a chtěl, abych svého psa Oskara přivedl na prohlídku, tak bych ho nepřivedl, věděl bych, že tam umře. Ne chípne nebo pojde," řekl poslanec. 15:35 Koubkovi oponoval Faltýnek, hnutí podle něj neprotahuje dnešní jednání. "Rád bych kolegovi Koubkovi ukázal, jak vypadá obstrukce," řekl Faltýnek se svazkem papírů v ruce. "Obstrukce má tento počet stran. To je z doby, kdy hovořil pan Kalousek při vydávání paní poslankyně Parkanové," uvedl Faltýnek. 15:32 "Pan Babiš není nadčlověk, chce být vydán, tak ho vydejme. Proč tady ANO žvaníte, proč tady obstruujete," uvedl poslanec TOP 09 Jiří Koubek. 15:12 "Neulevujte svému svědomí tím, že tu nejste od toho, abyste někoho posuzovali. Tak to přece není. Sněmovna přece automaticky nevydá někoho policii. Měli byste se rozhodovat podle toho, jestli je ta žádost fundovaná, odůvodněná. Pokud zvednete ruku, tak říkáte, že ta policie ty důvody má," řekl poslancům ministr spravedlnosti Robert Pelikán (ANO) s tím, že on sám ty důvody nenašel. Ministr spravedlnosti Robert Pelikán (ANO) 14:55 Mluví poslanec ANO František Petrtýl, který je členem mandátového a imunitního výboru. „Ani po nahlédnutí do spisu jsem nenašel informaci, která by hovořila o něčem trestném," řekl s tím, že je to účelové kauza a rozhodnout by měli voliči. 14:45 Poslanci si odhlasovali návrh Jany Černochové (ODS), že mohou jednat o vydání Babiše a Faltýnka i po 21. hodině. 14:40 Sněmovna začala po polední přestávce opět jednat. 14:00 13:35 1/2 Absurdnost dnešního rokovaní je v tom, že celý den řešíme problém a fňukání jednoho člověka a v tom stejném čase učitelé, zdravotníci,.. — Lubomír Zaorálek (@ZaoralekL) 6. září 2017 2/2 sociální pracovníci čekají na to, jak vyřešíme jejich nízké platy. V tomhle je tragédie této hry na obětního beránka v podání A. Babiše. — Lubomír Zaorálek (@ZaoralekL) 6. září 2017 12:47 Poslanci odhlasovali přerušení schůze do 14:40 hodin odpoledne. 12:25 Měla by Sněmovna vydat Andreje Babiše a Jaroslava Faltýnka? Poslanci o vydání Babiše a Faltýnka jednají už více než tři hodiny. Měla by je sněmovna vydat? Sledujeme online https://t.co/sfr0N53CEX — E15.cz (@E15news) 6. září 2017 12:00 Poslanci již debatují tři hodiny. Před novináře původně slíbili vystoupit Andrej Babiš a Jaroslav Faltýnek, nakonec však vyjádření posunuli až na dobu po odhlasování. Ostatní strany volají po ukončení debaty a přistoupení k hlasování, poslanci z hnutí ANO však debatu nadále protahují. A.Babiš sám požádal o zbavení imunity,není třeba to teď natahovat teatrálními výstupy ANO.Ať o vině či nevině rozhodnou tomu pověřené orgány — Jan Hamáček (@jhamacek) 6. září 2017 11:45 Radek Vondráček (ANO) dále hájí své stranické šéfy. Přiznal, že vždy považoval imunitu za přežitek a v minulosti vždy hlasoval pro vydání, nyní však má pochyby. "Po to všem, co vím. Kdy se stíhají i rodinní příslušníci. Kdy po letech se nedočkáte satisfakce. Přehodnotil jsem svůj názor," řekl Vondráček, který se hlasování podle svých slov nechce účastnit. 11:40 Andrej Babiš při jednání o jejich vydání v Poslanecké sněmovně 11:25 Proti ministrovi spravedlnosti Robertu Pelikánovi (ANO) vystoupil ministr vnitra Milan Chovanec (ČSSD), který hájil činnost policie a státního zastupitelství. "Požádal bych ministra Pelikána, aby svá veřejná tvrzení doložil," vyzval Chovanec Pelikána, který s dalšími poslanci ANO obviňuje policii z účelového jednání a cíleného ovlivňování voleb, když požádala Babiše a Faltýnka o vydání. 11:13 Ministr spravedlnosti Robert Pelikán (ANO) vystoupil s tím, že rozhodně neměl vliv na činnost státních zástupců a policie. "A jsem na to hrdý," řekl. 11:07 Volební lídr ČSSD a ministr zahraničí Lubomír Zaorálek vyzval poslance, aby debatu ukončili a hlasovali. "Je to trapné, vaše ufňukanost je podle mě nedůstojná. Já jsem šel taky do televize, když nám zavřeli Ratha! A nebylo to příjemné, byl to malér. Ale šel jsem. Skončeme to, věnujme se důležitějším věcem," řekl Zaorálek. Chování Babiše a Faltýnka označil za "genetický egoismus". Andrej Babiš a Jaroslav Faltýnek z hnutí ANO chtějí být vydáni k trestnímu stíhání kvůli farmě Čapí hnízdo 11:05 "Souhlasím s tím, co tu zaznělo, že toto je zkouška nás všech. Toto je zkouška toho, jací skutečně jsme. Můžeme podepisovat různé kodexy, ve kterých se zavazujeme, že se nebudeme chovat jako nadlidi. Ale ta zkouška přichází ve chvíli, kdy se to začíná týkat přímo nás. Tehdy jsme konfrontováni s ideály, se kterými do politiky vstupujeme," řekl ministr zahraničí Lubomír Zaorálek (ČSSD). 11:03 10:53 "Nerozhodujeme o vině. Rozhodujeme o tom, zda tomu rozhodování o vině a trestu dáme volný průchod. Za TOP O9 mohu říct, že tomu volný průchod dáme," řekl předseda TOP 09 Miroslav Kalousek. "To nebyl nikdo z nás, kdo by si přivlastnil - a já teď nechávám zcela na nezávislých orgánech, zda to byl nebo nebyl trestný čin, ale že se to stalo, o tom nelze pochybovat, nikdo z nás si nepřivlastnil padesát milionů pro malé podnikatele. To byl pouze pan poslanec Babiš. Kdyby nelhal a nepřivlastnil si peníze, které byly původně určeny někomu jinému, tak tady prostě dneska o tom nejednáme," řekl. 10:40 Jak odpolitizovat vydavani Babise? Neprotahovat a hlasovat — Jiri Dolejs (@DolejsJiri) 6. září 2017 10:30 "Poslanci hnutí SPD budou hlasovat pro vydání Andreje Babiše a Jaroslava Faltýnka v souladu s doporučením mandátového a imunitního výboru, neboť byl jediný, kdo se se spisem seznámil," řekl předseda SPD Tomio Okamura. 10:26 Místopředseda hnutí ANO Radek Vondráček se Babiše a Faltýnka zastal: "Kvalita této žádosti je mizerná." Nesouhlasí s ním místopředseda mandátového a imunitního výboru hájil Martin Plíšek (TOP O9): "Dokonce jsme měli už žádosti, které byly stručnější. Škála informací, na základě které jsme se rozhodovali, byla skutečně široká." 10:21 Pánové Babiš i Faltýnek žádají sněmovnu o své vydání. Snad jim vyjde vstříc a o vině či nevině rozhodne soud. To je jediná správná cesta. — Michal Horáček (@m_horacek) 6. září 2017 10:15 10:04 "Já a pan Babiš nemůžeme dnes prohrát. Když nás vydáte, bude to naše morální vítězství. Pokud nás nevydáte, bude to naše morální satisfakce. Já budu hlasovat pro své vydání. Pravda nakonec zvítězí a my očistíme naše jméno," ukončil projev Faltýnek. 9:57 "Já vím, že Sněmovna není soud a nemůže posuzovat vinu a nevinu. Ale mrzí mě, že tu není ani ochota posoudit tyto fabulace. Cílem mého vystoupení není váš žádat, abyste nás nevydali. My se toho nebojíme a jsme přesvědčeni, že pravda vyjde najevo. Toto hlasování bude největším hlasováním nás všech, test celé naší demokracie. Je to na vašem svědomí," řekl Faltýnek. Jaroslav Faltýnek při jednání o jejich vydání v Poslanecké sněmovně 9:50 Nyní mluví druhý z poslanců ANO Jaroslav Faltýnek, který rovněž kritizuje policistu Nevtípila. "Celá žádost je prošpikovaná výrazy jako fiktivní, účelový, návodný a podobně. Žádné důkazy o tom však nejsou. Není jasné, v čem má fiktivnost dané transakce být. To je taky náhoda? Celá žádost byla šita horkou jehlou před blížícími se volbami," řekl před poslanci. 9:43 Svoji řeč ke svému vydání zahájil AB hysterickým útokem na kapitána Nevtípila. U jakého jména skončí? — Miroslav Kalousek (@kalousekm) 6. září 2017 9:42 "Já vás žádám o zbavení imunity, aby pravda vyšla najevo!" vyzval Babiš poslance a ukončil svůj projev. 9:40 Babiš se pustil do ostatních stran. "Já v tom žádnou trestní kauzu nevidím. Vidím tam úplně jinou věc. Vidím volby. Jde o to, jestli se po volbách vrátí ta neskutečná korupční hydra." Ve svém projevu klasicky zmínil Miroslava Kalouska (TOP 09) a Bohuslava Sobotku (ČSSD). 9:32 "Kdybych chtěl udělat dotační podvod, tak si založím offshorovou firmu někde na Kypru a nikdo nebude nic vědět. To si nikdo nemůže myslet, že jsem to udělal tak složitým způsobem, jak tvrdí policie, abych se schoval za svou rodinu?" ptá se Babiš. Podezření z účelového vyvedení farmy považuje za lži. 9:25 Babiš se pustil do policisty Nevtípila, který prý vede proti Babišovi kampaň. "Všechny zásadní důkazy, které policie má, byly Poslanecké sněmovně zamlčeny," uvedl. 9:23 "Dnes je pouhých 45 dnů do voleb, a my se tu dnes zase scházíme kvůli Čapímu hnízdu. Záležitosti, která je stará deset let. Fakt si myslíte, že se jedná o kriminální kauzu, že se nejedná o další účelový proces?" zahájil Babiš svůj projev. 9:20 Andrej Babiš (ANO) čeká na to, až bude moci zahájit svůj projev. Poslanci jednají o vydání Babiše a Faltýnka 9:14 Jako první vystoupili předsedkyně mandátového a imunitního výboru Miroslava Němcová (ODS) a zpravodajové v případu Jiří Dolejš (KSČM) a Stanislav Huml (ČSSD). "Poslanecká sněmovna nemůže být v žádném případě soudním tribunálem," řekl Dolejš, který zopakoval doporučení výboru vydat oba poslance. Cílené načasování žádosti považují zpravodajové za spekulace. 9:05 Ještě před zahájením schůze vystoupil před novináři předseda ODS Petr Fiala, který zopakoval, že poslanci občanské demokracie budou hlasovat o vydání obou poslanců. Kdyby A.Babiš dělal, co říká, zřekl se imunity a dostál tak svým slovům z jara, mohli jsme si dnešní trapné divadlo ušetřit. pic.twitter.com/cgXeneTT1p — Petr Fiala (@P_Fiala) 6. září 2017 8:59 Sněmovna právě začala jednat o vydání poslanců Andreje Babiše a Jaroslava Faltýnka. Oba poslanci z hnutí ANO chystají rozsáhlou řeč, ve které chtějí upozornit na údajné nedostatky v policejní žádosti o vydání.

Zástupci hnutí ANO se svých šéfů opakovaně při debatě zastávali. Například poslanec Radek Vondráček řekl na plénu, že je žádost nekvalitní. Sám přiznal, že vždy považoval imunitu za přežitek a v minulosti vždy hlasoval pro vydání, nyní však má pochyby. "Po to všem, co vím. Kdy se stíhají i rodinní příslušníci. Kdy po letech se nedočkáte satisfakce. Přehodnotil jsem svůj názor," řekl Vondráček.

Za nekvalitní a nepodloženou označili policejní žádost i bývalá ministryně spravedlnosti Helena Válková a současný ministr spravedlnosti Robert Pelikán (oba ANO).

Sněmovní mandátový a imunitní výbor doporučil už dřív plénu žádosti policie vyhovět. Sněmovna tak s největší pravděpodobností oba poslance ke stíhání vydá. Babiše chce policie stíhat pro podezření z dotačního podvodu a pro poškození finančních zájmů Evropské unie. Faltýnek je podezřelý z dotačního podvodu.

Zástupci dalších stran volali především po zkrácení celé debaty. "Skončeme to, věnujme se důležitějším věcem," řekl volební lídr ČSSD Lubomír Zaorálek. Chování Babiše a Faltýnka označil za "genetický egoismus". Podobně se vyjádřili i zástupci dalších stran, někteří zopakovali, že bude jejich klub hlasovat pro vydání. Hnutí ANO nemělo společné stanovisko k hlasování.