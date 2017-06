Sobotka pouští posty: volebním lídrem ČSSD bude Zaorálek, stranu povede Chovanec | E15.cz

Jsem výrazně nespokojen s nízkými preferencemi ČSSD. Podpora veřejnosti neodpovídá práci, kterou ČSSD ve prospěch občanů jako vládní strana odvedla. ČSSD ve vládě dodržela slovo dané voličům a minimálně z 90 % splnila svůj program. Přesto v popularitě zaostává a její podpora v posledních týdnech dále klesá.



Uvnitř sociální demokracie cítím neklid, rostoucí kritiku a malou důvěru v budoucnost. Místo toho, aby se sociální demokracie plně soustředila na získávání voličů a prosazovala vlastní programová témata, zabývá se stále dokola vnitřními problémy. Jako předseda strany nesu odpovědnost za celkovou situaci, v níž se ČSSD čtyři měsíce před volbami nachází. A musím na ni reagovat.



Vždy jsem upřednostňoval zájem ČSSD před svými osobními ambicemi a podle této zásady jednám i tentokrát.



Pokud má ČSSD zlepšit své šance před klíčovými volbami do Poslanecké sněmovny, musí projít hlubšími změnami. Tak, aby dokázala lépe oslovit občany a mobilizovat své členy a sympatizanty.



Proto jsem navrhl, aby došlo k novému rozdělení odpovědnosti ve vedení ČSSD. K zítřejšímu dni tedy opustím funkci předsedy strany, které se v souladu se stanovami ujme statutární místopředseda Milan Chovanec. Mám důvěru v to, že pomůže ČSSD před volbami sjednotit a dobře zorganizovat.



Současně jsem navrhl, aby roli volebního lídra a tedy i kandidáta ČSSD na premiéra převzal místopředseda ČSSD Lubomír Zaorálek. Jsem přesvědčen, že má dostatek energie a odhodlání, aby se jako nový lídr pustil neprodleně do volebního zápasu.



I když jsem sociální demokracii vedl dlouhých sedm let, ČSSD nikdy nebyla a ani dnes není stranou jednoho muže. Je založena na pevných demokratických hodnotách a na svém jasně definovaném sociálním programu. Věřím, že personální změny pomohou ČSSD posílit její pozici. Právě silná ČSSD je nezbytná pro obhajobu zájmů lidí práce, pro udržení silného sociálního státu.



Osobně se budu nyní soustředit na dokončení práce ve funkci předsedy vlády. Chci zajistit, aby vláda fungovala stabilně, ve prospěch republiky a občanů, až do okamžiku, kdy vzejde nová vláda z parlamentních voleb. Jako volební lídr v Jihomoravském kraji zůstávám součástí týmu, který bude usilovat o co nejlepší výsledek sociální demokracie.