Souboj Okamurů: Tomio podkopává EU, říká lidovecký kandidát Hayato | E15.cz

Vystudovaný teolog a religionista, povoláním tlumočník a průvodce japonských turistů Hayato Okamura, se narodil v roce 1966 v tehdejším Československu. A to české matce s moravskými kořeny. Ta si jako mladá dívka nejprve dopisovala s japonským studentem.

„Tehdy před asi 55 lety neexistoval internet, takže ty papírové dopisy napsané anglicky putovaly na druhý konec zeměkoule třeba tak týden, 10 dnů. Vždy každý čekal, až přijde odpověď,“ popisuje Hayato Okamura v rozhovoru pro Blesk.cz začátek vztahu svých rodičů.

Oba se nakonec také potkali tváří v tvář. Otec se totiž v polovině 60. let jako doktorand sociologie dostal do tehdejšího Západního Německa. Do Prahy už to byl odtamtud jen kousek. „Tak se naši rodiče setkali. Byla z toho velká láska, brzy se vzali a já jsem se pak narodil v Praze,“ vypráví nejstarší ze synů Okamurových.

Hayato Okamura o KDU-ČSL • VIDEO Jakub Veinlich, Jan Jedlička

S krátkou přestávkou pak žili asi osm let v Tokiu, kde se Hayatovi narodili dva mladší bratři: Tomio – někdejší prezidentský kandidát, dnes poslanec a šéf strany SPD, a také Osamu – úspěšný architekt a urbanista.

V 10 letech se v roce 1976 vrátil s maminkou a s bratry zpět do Prahy. Hayato byl v té době podle svých slov mentalitou Japonec. „Česky jsem díky své pečlivé mamince uměl z Tokia docela dobře,“ vzpomíná politik. Ale trvalo mu dalších několik let, než si zvykl na český způsob myšlení. „Dnes se tomu říká integrace cizinců,“ poznamenává Hayato.

Důvodů, proč chce Hayato vstoupit do politiky, je prý několik. Jedním z nich je to, že už mu jeho pět dětí odrostlo a on chce podle svých slov nyní začít sloužit širší veřejnosti v době, kdy je v České republice i ve světě stále složitější politická situace.

Kandidovat bude Hayato Okamura v Praze, a to přibližně z 5. až 10. místa společné kandidátky lidovců a Starostů. Tato nová koalice v těchto dnech také představila svoje moderní logo. Pokud chce usednout po volbách v poslaneckých lavicích, musí získat alespoň deset procent hlasů.

„Je to v dobrém slova smyslu odvážné, je to risk, ale je to taková ta správná odvaha,“ říká o vzniklé koalici Okamura a dodal, že se o politiku vždy zajímal. „Myslím si, že bych mohl nějakým způsobem sloužit širší společnosti. Jsem přesvědčený křesťanský demokrat. Důvěřuji serióznímu, nepopulistickému programu křesťanské demokracie, jak v České republice, tak i v Evropě,“ dodal vystudovaný teolog a religionista a doposud tlumočník a průvodce v japonštině.